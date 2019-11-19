你不曾見過的「蘑菇和粘菌」花花世界　雨後森林都是她的露天攝影棚

散步對於一般人來說，也許只是日常生活中再平凡不過的行程，但是對於攝影師艾莉森．波拉克（Alison Pollack）而言，散步不只是消遣而已，她尤其喜愛漫步森林，特別是雨後濕潤的林間，因為在下雨過後，也是樹上及地上的各類苔蘚、真菌等生命力最旺盛的時候，整座森林變成了她的露天攝影棚，讓她可以近距離觀察，拍下難得一見的蘑菇和粘菌的世界。

攝影師艾莉森已高齡63歲，她長期從事環境諮詢工作，退休後才開始自學攝影相關技術。她本來就喜愛各種蘑菇，但粘菌卻是啟發她拍攝主題的起點。一年多前，艾莉森在跟朋友一起散步的路上，拍了一張照片，但她不清楚自己到底拍到了什麼東西，於是她在網路上搜索相關知識，意外愛上了粘菌不為人知的美麗。

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所以每當她散步森林中，她所關注的不是那些動植物，而是一般人不會留意的蘑菇、苔癬跟粘菌，她必須非常仔細地尋找拍攝的主角們，這些主角通常極致微小，甚至只有1或2毫米高，但艾莉森卻能拍攝出令人驚嘆的相片。

圖文來源／My Modern Met

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