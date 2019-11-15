明天過後你將面對的是？「23：59的饗宴」用創意迎接日出

為推廣優質設計產品，表彰設計者與業者的優異表現，並帶動產業重視設計，讓更多民眾認識來自台灣及世界各地的好設計。2019金點設計展以「23：59 的饗宴」為主軸，邀請Bito甲蟲創意設計總監莊宜蓁擔任策展人、一石設計總監許鶴錦協同策展，延續去年環境永續的理想，進一步關心全球正面臨的議題，如氣候變遷、物種瀕危等。

「23：59 的饗宴」傳達著明天來臨的前一秒，把全球人類共同面臨的問題，透過設計師們的努力、使命感所提出解決方案，將對明天的焦慮，轉變成全新一天的開始，一個美好的年代。

此次展覽的空間打造成一家具未來實驗感的餐廳，將2019金點設計獎及金點概念設計獎精選的標章得獎作品，以「上菜」的方式陳列，在發人省思的議題和輕鬆遊走的觀展體驗中，藉此反思當下的人類處境。展場的主要色系以白色為主，運用日光燈管、大型霓虹燈的裝置點綴，試圖營造未來實驗室的氛圍。展覽最終希望透過長桌上一道道的「菜餚」，同時象徵設計師共同解決問題，轉化成值得歡呼、創造新事物的盛宴。

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今年參展的作品百花齊放，共展示百餘件優秀的標章作品，分別來自台灣、新加坡、日本、德國、韓國等地。其中金點設計獎標章作品「EC-05」，為日本機車品牌Yamaha與Gogoro共同研發的電動機車，透過Gogoro換電共享系統，並以「人機官能」理念研發，人與機械一體化，進而融合為更高層次的騎乘體驗。點睛設計的「稻殼沙灘玩具組」，使用稻殼、天然澱粉為材料，即便不經意被丟棄，仍可完全分解、降低環境傷害，可達零廢棄設計之目標。

在 「23：59 的饗宴」 上遇見瘋設計超熟悉的 《 后里森林園區 》和《聆聽花開的聲音》迷你版，也和豪華朗機工的耿華聊到設計成品的未來，感觸頗深。如同各界高手共同參與的臺中花博，其中的各種設計與突破最後都會面臨「維運的問題」。以 《聆聽花開的聲音》巨大的裝置藝術為例，它具備機械、基地工程、環控程式、聲音、光電、訊號...等技術含量，擁有全台最頂尖的硬體設備和大數據接收能力，對於環境的未來是不可多得的設計。但礙於政府單位缺乏長遠規劃，導致它的未來超不樂觀。

「文化」是對一個人或一群人的存在方式的描述。台中花博的所有參與者在台灣設計文化中已開啟了一種［可以更好］的存在方式，它應該是以建設的角度存在，而不是曇花一現的國際活動而已。期盼它能成為［台灣設計文化］的累積基礎。而不是每次主事者更替後，然後...就沒有然後了。

相同的，「23：59 的饗宴」強調的是設計改善世界的未來，但這些設計是否能夠順利且長遠的達成它們的使命？在權者與使用者，真的要謹慎的思考明天後的未來。

（完整文章請看瘋設計）

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