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21世紀女藝術家崛起　女孩的美應該要這樣欣賞　　

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在藝術圈中提起「女孩」，第一個想到的應該就那位，為藝術犧牲一裸成為世界名模的「維納斯」吧！雖說她一直是美麗的象徵，描述她誕生的藝術創作從沒停止過，但她卻也從來沒有機會好好地把衣服穿上。且顯然的，藝術家們都沒有徵詢過她本人對於裸露的意願…

▲1482年－1486年 《維納斯的誕生》，波提切利作

▲同樣描述《維納斯的誕生》法國畫家亞歷山大·卡巴內爾創作於1863年的一副油畫。畫作顯示了希臘神話愛神維納斯出世的情景。曾被拿破崙三世收藏。現藏於法國巴黎的奧塞美術館。

請繼續往下閱讀...

▲第三幅《維納斯的誕生》是法國畫家威廉·阿道夫·布格羅創作於1879年的一幅油畫。畫作顯示了希臘神話愛神維納斯出世的情景。此畫受桑德羅·波提切利同名作品的影響。現藏於巴黎的奧塞美術館。 

你發現了嗎？不論是哪個版本的《維納斯的誕生》都是由男性創作，維納斯的體態與眼神都表現出當時代社會對於「女性的幻想」與「箝制女性特質」的思維。

1970年代的女性主義為了動搖女性已被刻板化的社會氛圍，以「建構女性主義理論與新的價值規範，反對父權體制下對女性藝術家的壓制」為主要發展目標。

 ▲Judy Chicago 女性本質論者Judy Chicago認為女性應勇敢的表達「女性」對自我「身體」和「性」的想像。

Judy Chicago是1970女性主義藝術家的代表人物之一，《出生計劃 （1980-1985）》是一件展示出肉體內臟的精緻藝術品，旨在揭示藝術品歷史記錄中真正的描繪出女性會經歷的重大時刻。這幅畫作大約有150位針線工與她合作進行了80多個小組討論了分娩的情感和生理過程。

▲Judy Chicago.jpg Judy Chicago Birth Tear/Tear from the Birth Project, 1985. 46 x 55.5 in Macramé over drawing on fabric Macramé by Pat Rudy-Baese Collection of Through the Flower, New Mexico © Judy Chicago/Artists Rights Society (ARS), New York Photo © Donald Woodman/ARS, New York Courtesy of the artist; Salon 94, New York; and Jessica Silverman Gallery, San Francisco

上下對照便不難看出，男女看 「女性」的角度和對於 「女性美」的定義差別有多大。

女性主義的崛起到了1980年代則更積極參與對sex、sexuality、feminine、femininity的主張與定義。女性開始參與更多元的藝術創作方式，並推動更多展覽，主動創造更多展示機會。到了1990年代則轉向理論的實踐，女性藝術家對自己的創作環境更有自信，也更有餘裕關心生態環境和各種族所受到的歧視與壓迫。

女性藝術家們從意識覺醒，自我探索，獨立思考到表達，21世紀的女性藝術家不只透過畫作來表達自己，更是透過創作來展現自我與環境的共存關係......

▲圖片／長尾智子提供

長尾智子（Tomoko Nagao）是日本微普普藝術家，以「超扁平」（Superflat）風格橫掃歐美。2012年時以創作《Botticelli-The Birth of Venus with baci, esselunga, barilla, PSP and easyjet》成名。

▲圖片／長尾智子提供

這幅重新表現波提且利《維納斯的誕生》中，長尾智子強化了女性與現代環境的特色，左側的西風之神與山林女神依舊吹拂著祝福的風；右邊的花神芙洛拉仍展開一件紅色披肩，但美女維納斯在乎是否「Kawaii」，只要擁有電玩、速食麵和可愛的哈囉凱蒂即可。每個人都可能喝著同一種可樂，吃著麥當勞、百味佳、能多益巧克力醬（Nutella）、上網搜尋用Google、在Facebook交朋友、穿著同款的Zara、一起搭easyJet（英國廉航）四處飛。因此，長尾智子認為現今全球化的社會，讓一切事物都變得很扁平，很難看出差別性。

▲圖片／長尾智子提供

就連1594年楓丹白露畫派《蓋布莉埃爾姊妹》（Gabrielle d‘Estrées and One of Her Sisters）在她重新詮釋後，也顯得平和且可愛—不過是姊妹倆捏捏乳頭的小調皮玩笑，哪稱得上物化和性暗示什麼的…。

無論是平面或立體作品，智子的創作多援引文藝復興與古典藝術時期的經典名作，並讓畫作中的這些「名女人」穿越時空，置身在當代場景。長尾智子藉由設計植入各種現代產品與品牌符號的方式，隱喻手法帶出創作觀點之外真實反映藝術家的自身文化與所居地背景的移轉融合。

21世紀是網路盛行同時也是自媒體當道發功的年代，人手一支手機只要打開直播按鈕，即可向世界轉播各種「行為藝術」。山崎詩詩無疑是最典型的instagram才華系怪怪少女：烈焰紅唇、性感美人痣、側分鮑伯頭、玻璃珠眼，還有最重要的，跟她的魔性舞蹈一樣不停下來、深入骨髓的創造力。

她以個人肖像作為創作識別符號，並運用數位媒體傳播她與她的分身們「詩詩女孩」（Shi Shi Girl）。她曾說：「我是『我』以及看起來像我的『角色』的混合體。」

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這樣看女孩們，是否讓你開始覺得有趣？

（完整文章請看城市美學新態度

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