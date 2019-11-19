忽視外籍移工子女身分權益　監察院糾正行政院

▲監察院。（圖／ETtoday資料照）



記者楊亞璇／台北報導

監委王幼玲、王美玉19日指出，行政院對外籍移工生育之非本國籍子女黑戶寶寶基本權益之維護及改善緩不濟急，內政部移民署研訂對外籍移工子女身分問題的處理流程與現實脫節；勞動部雖認為外籍移工於懷孕期間有性別工作平等法之適用，但難以落實，糾正行政院、內政部移民署及勞動部。

王幼玲、王美玉指出，多起報導外籍移工所生子女「黑戶寶寶」滯留臺灣的受照顧權益問題，凸顯外籍移工在臺生子後，孩子因為沒有報戶口而成為非本國籍兒童，難以獲得醫療、社福和教育相關的資源。

監委指出，台北市關愛之家存在多年且獲外籍移工信賴，陸續收容外籍移工所生子女，台北市政府自102年知悉該機構情事，隨即引入相關資源，提供外籍移工父母協助，並評估轉介到其他縣市政府機構安置，兼顧兒童受照顧權益及未立案機構之輔導業務，應予鼓勵。

惟關愛之家收容來自全國移工子女，需透過衛福部、移民署、外交部及各地方政府等跨部會協調，已非北市府單一機關所能承載負荷，行政院允應介入積極處理，以保障這類兒少受照顧權益。

本案調查期間，王幼玲、王美玉特地親赴印尼，拜會印尼海外勞工安置暨保護局局長，國家兒童保護委員會(Indonesian Commission on Children Protection)委員Margaret Aliyatul Maimunah等人權單位。並拜訪駐臺北印尼經濟貿易代表處，提醒印方應重視此議題，獲回應將盡力協助印尼籍移工子女返國。

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