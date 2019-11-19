強要空姐擦屁露鳥被控猥褻性騷擾　美籍胖老外3月病逝獲不起訴

▲長榮航空今年1月美籍老外搭機時，因如廁要求空姐進入廁所幫忙擦屎風波，檢方以當事人已歿偵結不起訴處分。（示意圖／取自免費圖庫Pixbay）

記者沈繼昌／桃園報導

長榮航空今年1月間美國洛杉磯飛往台北班機，途中美籍旅客甘比（譯音）因身材過於龐大上廁所不便，要求空姐協助，以右手開刀無力為由，要求空姐幫忙脫褲與擦拭臀部排泄物，甚至還刻意在空姐前露鳥等涉及公然猥褻，事後2名空服員對其提告公然猥褻、違反性騷擾防治法；檢方認為，甘比已於今年3月間病逝，19日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，遭指控的64歲美籍男子甘比（譯音）今年1月18日搭乘長榮航空由美國洛杉磯飛往台北班機，下午2時許如廁時因體型逼近200公斤，請空姐協助上廁所，但如廁時以右手開刀後無力為由，提出請求要空姐幫忙脫去外褲，刻意將生殖器暴露在空姐眼前，更要求空姐幫忙擦屎等離譜脫序行為，事後長榮航空強調將把該名老外列為「黑名單」，亦即不再為該名旅客提供服務。

桃園市空服員職業公會事後陪同2名空姐指控，該男子從去年5月起，至少有3次搭乘航班時，曾對空姐做出無理要求，2名空服員事後也對男子提出性騷擾與公然猥褻等告訴。

檢方偵辦過程中，美籍旅客甘比於今年3月間因病在蘇美島過世，檢方也收到來自美國國務院開立死亡證明與長榮航空於7月31日來函證明甘比已死亡，根據刑事訴訟法第252條第6款明文規定，被告死亡者應為不起訴處分，檢方偵結予以甘比不起訴處分。

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