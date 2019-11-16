醉男遭持水果刀刺破肚他指控「女友幹的」　女：我不在場啊！

▲桃園市林姓男子今年2月間在桃園市住處酒後遭人持水果刀刺殺腹部，剛好哥哥經過發現送醫救回一命，事後怒控同居女友涉案。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子今年2月間在八德區住處酒後被人持水果刀刺傷腹部，血流如注躺在住處前，剛好林男哥哥經過發現後急忙送醫急救撿回一命，林男事後怒告同居林姓女友涉嫌家暴殺人未遂，但林女偵訊時辯稱：「當天根本不在家」，林男則改口說，當天喝得很醉，不知發生何事？檢方認為證據不足，偵結予以林女不起訴處分。

檢警調查，林姓男子於今年2月13日在八德區住處喝酒，晚間6時許不知何故與人爭執，腹部遭水果刀刺穿，導致小腸破裂、腹內出血等症狀，當場倒地不省人事，剛好林男哥哥經過發現，趕緊打電話叫救護車送醫急救，林男住院近3週才於3月2日出院，事後怒控同居47歲的林姓女友涉嫌家暴殺人未遂。

林女在檢警偵訊時否認涉案，辯稱「案發當天根本不在住家」，更不知道林男與誰在住處喝酒，至於林男為何會被刺傷，則是住院急救後才知情；林男在開庭時則撤回告訴，林男供稱，當天他喝得很醉，到底發生什麼事都沒有印象，酒醒後就已躺在醫院。

檢方認為，林女堅稱案發時人不在現場，附近監視器只拍到林男負傷獨自走路畫面，沒有積極證據可證明林女涉案，檢方偵結林女涉嫌家暴罪殺人未遂予以不起訴處分。

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