孕婦羊水破即將臨盆　警「開道17分鐘」到院順利待產

▲桃園市大溪區簡姓婦人15日晚間因羊水破裂急需就醫，丈夫鍾先生緊急向內柵派出所求援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區簡姓婦人15日晚間因羊水破裂，丈夫鍾先生緊急開車向大溪分局內柵派出所求援，請求協助開道送醫，內柵派出所副所長林永平指派警車協助開道引導婦人就醫，短短17分鐘將婦人引導至桃園區某家婦幼中心就診，簡婦經醫護人員檢視後順利進入產房待產。

▲桃園市大溪警分局為即將臨盆簡姓婦人開道，17分鐘內順利就醫待產。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局內柵派出副所長林永平指出，15日晚間9時15分，鍾姓男子衝進派出所向值班員警說，37歲的太太簡姓婦人羊水破了，似乎即將臨盆，因平時均在桃園區介壽路一家婦幼中心產檢，因沿途紅綠燈號誌多，擔心無法順利就醫，請求警方協助開道就醫。

警員蔡佳明立即駕駛巡邏車一路鳴警笛開警示器開道，引導鍾姓男子與簡婦直奔桃園區介壽路婦幼中心，全程約14.5公里，結果在17分鐘後即到達醫院；婦人經醫護人員檢視後母子都平安，因離臨盆還有些時間，已安排進入產房待產，鍾姓男子表示，這是他們的頭一胎，希望能順利迎接新生命，對於警方積極協助再三感謝。

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