柯文哲19日東吳大學演講　學生網路連署反對要校方取消

▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲預定19日晚間前往東吳大學雙溪校區，以「市政新文化」為題進行演講，未料東吳大學14名政治系、哲學系、社會系學生18日在網路共同發起連署，直言柯文哲是傷害台灣的民主根基及人權保障之元凶，反對柯文哲到校演講，截至下午4時30分，已有36人填寫連署表單。

對此，台北市政府副發言人戴于文表示，而對於校內部分師生發起的網路連署，柯文哲及市府表示尊重。

▲東吳大學學生發起連署抵制柯文哲。（圖／楊亞璇翻攝）

根據東吳大學學生發出的聲明指出，柯文哲多次的發言傷害社會第三人，更以「失言」包裝他個人的歧視性言論，對民主社會價值產生負面影響，不曾反省，對民主社會價值產生嚴重的負面影響。

另外，學生聲明中也以四個面向質疑柯文哲，內仍包括：「柯市長所展現的歷史文化：使得台北市快要變成一個只有高樓的空殼；柯市長所展現的政治文化：透過柯粉的集體護航進而達到鬥爭政敵的效果；柯文哲所展現的性別文化：性別觀念偏差、心理將女性極度物化的失格政客；柯市長所展現的統獨文化 ：帶領台灣人民迴避統獨議題，漠視中共的統戰行為」。

聲明最後還呼籲，東吳大學政治學系是一個教育學生追求民主、自由與人權價值，擁有悠久歷史之系所，不應自甘墮落地邀請有違系上價值之失格政客前來，呼籲東吳大學政治學系都會治理研究中心懸崖勒馬，立即取消演講，展現創系之精神，以守護得來不易之民主制度與價值。

面對東吳學生連署反對柯文哲演講，台北市副發言人戴于文表示，柯文哲行程不受影響，對於外界不同的意見，北市府及柯文哲都於予尊重。

戴于文強調，柯文哲上任至今經常受邀前往校園分享市政經驗及人生故事，也會利用與學生互動的機會，傾聽不同的觀點，彼此交流意見。

►白白胖胖也是一種美