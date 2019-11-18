三重16歲少年「左胸中刀」斃命！兇嫌主動投案　親曝動機：弟弟機車被偷騎

▲吳姓少年左胸中刀後負傷徒步逃到吉祥街、集賢路中，終於體力不支倒下身亡，地面留下大片血跡。（畫面經變色處理／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市三重區一名年僅16歲的吳姓少年18日遭人一刀刺斃，滿身是血倒臥在吉祥街、集賢路口。稍早涉案的黃姓兇嫌（20歲）已前往派出所投案，供稱是吳姓少年騎走弟弟的機車，雙方才會發生口角，混亂中他掏出折疊刀朝著落單的吳少胸口刺了一刀，隨後逃離現場，怎料對方竟因此斃命。

黃嫌向警方供稱，因弟弟機車失竊，加上他又得到消息指出機車出現在蘆洲一帶，因此凌晨時分與伯父開車外出尋找，果真在路上發現一輛機車特別眼熟，定神一看後確定是弟弟的機車，因此驅車尾隨在後。

黃嫌指出，他與騎車的吳姓少年互不相識，起初發現時他還與一群好友混在一塊，因此他與伯父暗中觀察、跟車，並在三重集賢路處追上落單的吳姓少年，2人當即下車與他理論，但吳少堅稱不知機車是向好友轉借而來，不知車主是誰，雙方當場在街上發生肢體衝突。

混亂中黃嫌掏出折疊刀朝著吳少左胸口刺入，隨後立即離開現場；而吳姓少年在中刀後鮮血直流，但仍負傷逃離，待徒步走到吉祥街口時，終於體力不支倒下，路過的晨運民眾見地上血跡斑斑，嚇得急忙報警，但吳姓少年經送醫搶救後，仍因傷勢過重宣告不治身亡。目前黃嫌已經主動投案，但警方對於其說詞仍持保留態度，詳細案情仍待深入釐清。

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►快訊／三重16歲少年「左胸一道穿刺傷」 凌晨滿身血倒臥路口亡

▼少年中刀後負傷倒臥路口，民眾發現嚇得急忙報警，但仍來不及挽回生命。（圖／記者陳以昇攝）