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影／改革力量永遠都在！　國民黨「青壯世代」宣傳片出爐

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記者張乃文／台北報導

國民黨24日發布最新「青壯世代，缺一不可」的宣傳影片，片中可以看到國民黨5位區域立委候選人包括江啟臣、蔣萬安、柯志恩、李彥秀、林為洲以不同的運動展現自己參選的決心。國民黨也說，透過這支聯合形象影片希望展現青壯世代相互扶持的團結，也告訴大家，國民黨內的青壯世代、缺一不可。

國民黨的「青壯世代，缺一不可」的宣傳影片中，江啟臣揮動棒球棍喊出「政績紅不讓，我當仁不讓」、李彥秀打拳擊「我的專業在港湖，拳拳到位」、柯志恩則打著網球說出「不只經歷，還有我的專業能力」；蔣萬安運球「我的實在就是致勝關鍵」、林為洲起跑「民意放第一才能衝第一」。最後，由5位參選人從黑幕中走出一起喊「什麼是團結？我們一起就是團結！」

▲▼國民黨青壯世代宣傳影片。（圖／翻攝自國民黨臉書）

▲國民黨青壯世代宣傳影片。（圖／翻攝自國民黨臉書，下同）

國民黨表示，過去4年來，國民黨立法院黨團與民進黨完全執政對抗，除了江啟臣外，剩下4位皆是國民黨團的新血，可以說是新一代的重要戰力。國民黨認為，此次2020選戰，民進黨不斷操作芒果乾（亡國感），區域立委的部分也面臨決戰壓力。國民黨也在雙北選戰緊繃的情況下，期望透過這支聯合形象影片展現青壯世代相互扶持的團結，告訴大家國民黨內的青壯世代、缺一不可。

國民黨提到，這段時間國民黨內發生許多紛紛擾擾，大家都期待看到國民黨團結，面對民進黨的抹紅抹黑、標籤化國民黨，藉由國民黨青壯世代立委站出來告訴大家，「國民黨的改革力量永遠都在」，拒絕民進黨繼續消費國民黨，「投給國民黨，就是投給改革與傳承！」更呼籲大家，青壯世代、缺一不可，相互扶持，共同找回價值。

▲▼國民黨青壯世代宣傳影片。（圖／翻攝自國民黨臉書）

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