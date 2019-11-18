長子錯了嗎？日本瘋傳「普通男」7條件　網怨：太難達成

▲日本「普通男」一點都不普通。（圖／pakutaso）

實習記者施怡妏／綜合報導

推特最近瘋傳一張日本電視節目截圖，照片中列出「普通男」的七大條件，沒想到女生口中的普普通通這麼「不普通」。許多網友大喊「太難了！」還有人幽默回應，「稀有程度跟寶可夢一樣」。

普通男的七大條件包含：

1.年薪至少要有500萬日圓（約新台幣140萬元）

2.身高要有170公分以上

3.學歷至少要大學畢業

4.正職員工

5.不是家中的「長子」

6.外表要乾淨及衛生

7.待人要有禮貌有常識

許多網友看完後認為，有這些條件的人根本就不普通，並且抱怨表示「計算過後，估計只有74,000人滿足條件」。還有人表示，有些條件是天生的無法選擇，難道「長子錯了嗎？」還有人問「有沒有普通女可以參考？」但也有不少網友認為這樣的要求真的很普通，「至少沒有要求有房有車」。