首艘自建航母駛入台海　陸海軍發言人說話了





▲中國海軍發言人程德偉。（圖／CNR國防時空）

記者陳政錄／北京報導

昨（17）日民進黨宣布「蔡賴配」之際，中共首艘自製航空母艦駛入「台灣海峽」，大陸鷹派官媒《環球時報》甚至發文指出：「真巧。」對此中共海軍發言人程德偉今（18）日作出表態，強調航母赴南海試驗和訓練，「是航母建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標，與當前的局勢無關。」

程德偉首先證實，「11月17日，我國第二艘航母順利通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和例行訓練。」他進一步指出，這次組織國產航母跨區開展試驗和訓練，是航母建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標，與當前的局勢無關。

▲中共海軍駛入台灣海峽。（圖／新華網）

根據我國防部昨日下午通報，中國解放軍繼首艘航空母艦「遼寧號」後，第一艘自製航空母艦「002」也進行海試，在護衛艦的伴隨下，由北向南編隊自東海航入台灣海峽，期間美、日均派出軍艦在後尾隨。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵系統，全程派遣機、艦完全掌握監控與應處，確保國家安全與維護區域和平穩定，請國人放心。

有國安人士分析，在美國加速推動印太戰略，以及香港情勢越演越烈下，中共總書記習近平已明確指示「止暴制亂」，透過航母艦隊南行，對共軍在區域戰略的話語權，以及對香港議題的主控權上，有加分作用；兩岸方面，則不免令人聯想「務實台獨分子」賴清德與蔡英文搭配後，中方針對「台獨」聲浪的恫嚇。

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