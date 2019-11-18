量達80公升！港中大3類「危險化學品」被偷　港媒：可製萬個強酸彈

▲香港中文大學12日發生衝突。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反修例戰火持續升溫，從12日開始，各大校園已淪為戰場。據悉，香港中文大學昨（17）日報警求助，稱至少有三類的危險化學品都被偷，容量高達80公升，包括可引發中毒的「己烷」，以及腐蝕性較強的「濃硫酸」、「濃硝酸」。

香港中文大學12日成為示威者與警方對峙的地點，該校校長段崇智15日指出，校園內連日發生衝突，包括縱火、掘起大量磚塊、大學校巴及工作車輛被盜用、建築被毀壞或佔據等違法行為，甚至還有人從校外運輸物資入大學，大量製造汽油彈，就連大學實驗室內部分危險品及易燃品也被偷走。

據港媒《星島日報》報導，直到今日，香港中文大學再度向警方求助，目前已確認至少有三類的危險化學品失竊，其中，濃硝酸被盜容量高達80公升，足以製造上萬個強酸彈。

▲香港中文大學已成示威者與港警的對峙戰場。（圖／路透）

據悉，警方接手調查，確認該校至少失去三種高危化學品，包括17.5公升的濃硫酸 （Sulfuric Acid）、80公升的濃硝酸（Nitric Acid）和2.5公升的己烷 （Hexane），其他失物仍在點算中。

英國皇家化學會院士、中大生物化學系前客席教授曹宏威指出，硫酸及硝酸是最強腐蝕性液體的之一，具有很強的殺傷力，通常都存放再大學的危險倉庫中，並有專人看管、登記取用記錄，以確保安全。他強調，示威者不應亂取具有危險性的硫酸、硝酸，若使用及存放不當，會嚴重灼傷他人及自己。

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