中油三輕塔壓縮機跳車！火光爆竄「黑煙3秒沖天」…民眾嚇傻報案

記者洪靖宜、柯振中／高雄報導

中油三輕燃燒塔16日再傳意外事故，林園廠的輕油裂解程序發生跳車情形，導致燃燒不完全，不斷竄出黑煙，讓附近居民相當擔心。當地消防局接獲報案後，立刻趕往現場待命，所幸中油公司進行緊急處理後，火勢順利轉小，無人因這起事故傷亡。

▲中油林園廠傳出燃燒事故。（圖／記者洪靖宜翻攝）



這起事件發生在16日下午5點左右，中油林園廠的輕油裂解程序因為供料阻塞，導致壓縮機震盪跳車，讓該製程內氣體排放至燃燒塔，出現燃燒不完全的情況，因此不斷竄出火光、濃煙，讓附近居民嚇傻。

▼環保局到場檢測空氣品質。（圖／記者洪靖宜翻攝）



當地消防局5點18分接獲通報，立刻派出消防車，與員警一同到場待命，時間約1個小時。所幸中油進行緊急處置，切斷了油源輸送管道，讓燃燒塔內的殘留油氣慢慢消耗完，火勢順利轉小。

環保局指出，這次的燃燒不完全事故產生了明顯粒狀汙染物，已派人進廠稽查並嚴密控管，同時開罰150萬元，目前監控周邊環境的測值都在正常範圍內，後續將持續追蹤周邊環境，直到該廠正常操作。

▼中油林園廠16日傳出燃燒事故。（圖／記者洪靖宜翻攝）



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