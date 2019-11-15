開奧迪當運將！「霸道總裁」撩4妹騙9000萬…2年換藍寶堅尼

▲32歲男2年內騙到9000萬元。（示意圖／取自免費圖庫）



記者柯振中／綜合報導

大陸浙江杭州日前發生一起「騙錢致富」的案件，32歲的楊姓男子擔任網約車司機，他趁著載客期間不斷撩妹，與4名已婚女子談戀愛，花了2年的時間騙到人民幣2000多萬元（約新台幣9000萬元），直到幾名女子發覺不對勁，趕緊報警才揭露這起事件。

綜合陸媒報導，32歲的楊姓男子剛到杭州時，在一家紡織工廠裡擔任業務員，在擔任業務員期間曾3次結婚、3次離婚。

最後一次婚姻失敗後，楊男在當地開了一間文化傳播公司，主要經營廣告、產品推銷與策劃類業務，不過他只有國中學歷，又不擅長經營，加上多數時間都在交際應酬，所以公司不斷處於虧損狀態。

受到公司虧損的影響，楊男2017年開始擔任網約車司機，也在這時陸陸續續認識4名女性被害人。受害人指出，楊男一開始是駕駛一輛奧迪A6的轎車，把自己偽裝成「體驗生活的霸道總裁」，又說出自己「父母雙亡」的悲慘身世，藉此打動人。

▼32歲男開網約車騙到9000萬，從奧迪A6換成藍寶堅尼。（圖／翻攝《都市快報》）



等到受害者上鉤後，楊男會適時在情人節、七夕情人節等節日送上名牌包、鮮花等禮物，甚至還會幫忙挑選口紅色號，讓受害者進一步淪陷。發現受害者對他「霸道總裁」的身分深信不疑後，楊男就會開始以「資金周轉不靈」、「需要補繳稅款」等理由，向受害者們借錢。

受害者們當時都以「男友有事，不能不幫」的心態進行援助，甚至還有一名女孩為了替楊男補上「資金短缺」，把自己的積蓄全部給出，還向親戚好友、各大網貸平台借錢，湊了320萬元（人民幣，以下同）給楊男，但萬萬沒想到這筆錢最後被楊男吃喝玩樂給揮霍掉。

由於4位女友「鼎力相助」，楊男在短短2年的時間內，將奧迪A6換成一輛價值100多萬的保時捷，隨後又馬上換成要價460萬元的藍寶堅尼。

▼男子最後被警方逮捕時，最年輕的女友還不斷打電話關心他。（圖／翻攝《都市快報》）



雖然楊男得到許多贊助，但因為平時生活太過揮霍，借來的錢已經無法維持「光輝形象」，也想不出再度騙錢的理由，因此決定帶著其中一位最年輕、漂亮的女友私奔到河北。

其他三位受害人發現男友消失，愈想愈不對勁，因此報警處理，最後才揭露了這起騙局，但楊男借來的2000多萬元早就已經花光了。

警方調查後，將楊男抓回杭州，但抓回的期間內，該名最年輕、漂亮的女友仍不願相信男友是騙子，不斷打電話想知道男友「會不會有事」，讓杭州警方相當傻眼。目前，楊男因為涉嫌詐騙罪，被杭州當地公安分局依法刑事拘留，案件仍在審理當中。

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