壯漢發狂亂竄國宅揮刀亂砍　盾牌警棍亂鬥！2人受傷送醫

▲高雄市一心路國宅驚傳有人拿菜刀亂砍，員警制服過程中受傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一心路國宅17日凌晨驚傳有人持菜刀砍人，兩名員警獲報前往處理，發現一名男子情緒失控，拿菜刀在國宅內亂竄，最後來到地下室，過程中有一名住戶為了制止，左臂挨了一刀，最後警方出動警棍與盾牌，將他制服，不過一名員警也受傷。

前鎮分局復興路派出所巡佐劉信福、警員鄭賜卿巡邏經過一心修文街口，當場有陳姓民眾攔警車報案，稱他們大樓樓上有人持刀在揮舞。員警立即上樓查看情形，同時也請求警網支援，隨後警方持盾牌在劉巡佐帶領之下，四人合力先將持刀的男子壓制在地上，過程中劉信福手臂遭歹徒劃傷，但仍將其武器菜刀卸除，沒想到葉嫌身體魁武有力，掙脫壓制後往地下室逃逸。

▲高雄市一心路國宅驚傳有人拿菜刀亂砍，門甚至遭撞壞，員警制服過程中受傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方與陳姓民眾在大樓內搜尋葉姓嫌犯下落，沒想到陳姓民眾在一樓遇到葉姓嫌犯時，葉嫌突然拿尖銳物品劃傷陳民。經警方到達時，陳民手臂已被畫出一道深深傷口。警方立即通知救護車將陳民送醫救治。並在該大樓地下室圍捕葉嫌，終於將其逮捕到案。

據了解，葉姓男子跟女友吵架之後，情緒失控因而持刀在女友住處揮舞菜刀並且大吼，全案依殺人未遂及妨礙公務案移送地檢署偵辦。

▲高雄市一心路國宅驚傳有人拿菜刀亂砍，員警制服過程中受傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲復興路派出所巡佐劉信福過程中受傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）