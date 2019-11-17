「請勿在我國有效領土選舉」　建國黨主席到桃園市選委會噴紅漆

▲桃園市選委會遭噴不雅文字紅漆後，立即進行處理。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2020大選參選人登記前夕，位於桃園區三元街上的桃園市選委會，17日清晨遭人在鐵捲門上以紅漆噴上「X你祖公媽請勿在我國有效領土選舉，台灣人民共和國黃國華」等不雅文字內容，經桃園警分局巡邏員警發現，噴漆者是台灣建國黨主席黃國華偕同2名友人所為，警方已依侮辱公署及毀損罪，將3人函請偵辦。

▲巡邏員警發現噴漆者行徑。（圖／記者楊淑媛翻攝）

警方指出，居住桃園的台灣建國黨主席黃國華(50歲)，是於17日清晨5時許，和2名友人前往桃園市選委會，在該會的鐵捲門上以紅漆噴上「X你祖公媽請勿在我國有效領土選舉，台灣人民共和國黃國華」等不雅文字內容，3人的行徑經桃園警分局巡邏員警發現，且動手噴漆的黃國華當場坦承不諱，警方遂將3人帶回派出所，依侮辱公署及毀損罪函請偵辦。

警方指出，黃國華自稱是台灣建國黨主席，主張台灣要獨立，地方上抗爭場合經常可看到他出現，呼籲民眾於選舉期間，應理性冷靜，不可有過激行為以避免觸法。不過，桃園市選委會總幹事林香美表示，尊重黃國華意見表達、發洩情緒的方式，因未造成嚴重損害，並不會對黃提出告訴。2020大選，桃園市選委會於18日起受理立委參選人登記迄22日止。