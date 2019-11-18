眨眨眼說愛你　這套免費工具書讓ALS患者跳脫身體限制　用靈魂之窗說話

▲Geet Rathi是印度TBWA創意總監，她以「Blink to Speak」跟「One Mindful Mind」等工具書接連拿下國際大獎。（圖／記者黃克翔攝，下同）

生活中心／台北報導

如果有一天，你全身上下只剩眼睛能活動、嘴巴發不出聲音、也沒辦法比手語，那麼，該用什麼方式才能表達你想說的話？印度TBWA創意總監Geet Rathi從生命經驗出發，創建了一套獨特的「眼語」（Blink to Speak），讓心智健全的癱瘓者能藉由眨眼跟活動眼球，與照顧者、家人進行溝通，這套工具書拿下了聯合國基金會與坎城創意節共同頒發的「公益與永續性年度大獎」，並讓許多病患及家屬、照顧者受惠，心裡想說的話，再也不會受到身體限制所禁錮，「靈魂之窗」真的能道盡靈魂深處的一言一語。Geet Rathi也因為這項突破性的里程碑，來到台灣創意週擔任講師，分享如何以「創意」改變世界。

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▲台灣創意週是坎城創意節的台灣官方的年度盛會，年年都吸引許多創意人前往交流。（圖／台灣創意週提供）

台灣創意週是坎城創意節在台灣的官方活動，從2015年開始，每年都會邀請各國講師與國際大獎得主來台參與講座，說明其作品的創意來源，今年亦邀請到30位國際講師來台，吸引許多創意人共襄盛舉。好的創意不只能夠帶動銷售，它能給予人們感動與啟發，甚至能夠帶給社會良善的影響、解決社會問題。鑑此，台灣創意週特將2019年的主題設定為「善用創意，社會創新」，根據坎城創意節核心分類有系統地向國人分享最新、最精彩的創意作品。希望能啟發個人、創意產業、各行各業的企業主、到政府單位，用「善」的創意解決問題，讓社會更美好。

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▲Geet Rathi從自己的生命經驗中，發現漸漸喪失身體功能的患者，溝通與表達的需求亟待解決，因此創建了「眼語」（Blink to Speak）這套語言。

Geet Rathi分享，「眼語」（Blink to Speak）這套語言，起源於自己罹患ALS（肌萎縮性脊髓側索硬化症，又稱漸凍人）的伯父，看見伯父因為疾病惡化而漸漸喪失肢體活動的能力，最後甚至連表達都有困難，常會因為無法表達而哭泣，也讓家屬不知所措，Geet Rathi開始思考，「該如何為患者與家屬、照顧者解決這樣的問題？」便跟TBWA團隊一起找到醫生等專業人士討論，並到許多病患旁邊觀察、蒐集資料，經過長時間的研究與努力，最終一起促成了這個計畫。

創建「眼語」（Blink to Speak）的過程中，最困難的部分是要去了解患者如何表達自己，照顧者是否能掌握到患者想表達的精確意思？並由淺入深，藉由5、6種指令開始，讓照護者與病患共同學習，Geet Rathi希望這套語言能幫助到每一位為此所苦的人，不僅維持正常生活機能，更能進一步表達自己的情感，她也說，當患者經由學習後，能成功對家人說出「我為你感到驕傲」、「生日快樂」、「謝謝」等，是相當令人振奮的一項進步。

▲「眼語」（Blink to Speak）內容簡單易學，網站上有多國語言。（圖／翻攝自Blink to Speak官網）

除了基金會志工每個月會前往醫院進行教學之外，他們也計畫將這套語言設計成APP，只要對著病患的眼睛，就能自動翻譯他們的「眼語」，但這套語言最初是為了「解決問題」而設計，因此希望免費提供給需要的人使用，在尋求企業贊助上仍有一大段門檻，在人力有限、APP又尚未問世的狀況下，這套工具書目前在網路上有相關教材可以參考。因為「眼語」不需要科技或是技術性的資源，所以可以大規模複製，能夠普及到每一個人、每一個家庭中，正因如此，Geet Rathi也致力於推動「眼語」成為印度官方正式語言、再推向國際，像是手語一般，有正式管道可以學習。

▲「One Mindful Mind」以多樣教具幫助孩子正向表達自我。（圖／翻攝自One Mindful Mind官網）

提到創意，Geet Rathi認為，創意就是Constraint（劃定範圍）＋Compassion （投入同理心）＋Cooperation（合作），在投入「解決問題」這個產業之前，必須有足夠的耐心、同理心、及良好的觀察力，要先能設身處地為弱勢族群著想，Geet Rathi於今年9月獲的年度大獎的工具書「One Mindful Mind」即是因為同事分享自己親戚的小孩，時常跟別人吵架、打架，團隊因而創建了這個以正向心理學原理幫助兒童情緒成長的工具書。在印度，帶孩子看心理諮商會成為社會眼光下的「問題家庭」，這套工具書不僅能幫助家長與孩子溝通、參與孩子的發展，並協助家長扮演諮商師角色，透過多樣化的教具，跟小朋友一起學習、引導孩子用正確的方式表達自己。

Geet Rathi不諱言，印度相對保守的社會氛圍，確實影響了印度的創意產業發展方向，雖然因為人口多，一旦發現社會問題，往往就是相當大的規模，但人口多也代表一個好的想法，只要號召到一群有相同想法的人組成團隊，就容易規模化，發揮更大的影響力，且在印度的文化傳統中，「想到一個想法，我們就會努力付諸實踐。」Geet Rathi笑答。

「眼語」（Blink to Speak）►https://www.blinktospeak.com