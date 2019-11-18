　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

眨眨眼說愛你　這套免費工具書讓ALS患者跳脫身體限制　用靈魂之窗說話

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台灣創意週 講師採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲Geet Rathi是印度TBWA創意總監，她以「Blink to Speak」跟「One Mindful Mind」等工具書接連拿下國際大獎。（圖／記者黃克翔攝，下同）

生活中心／台北報導

如果有一天，你全身上下只剩眼睛能活動、嘴巴發不出聲音、也沒辦法比手語，那麼，該用什麼方式才能表達你想說的話？印度TBWA創意總監Geet Rathi從生命經驗出發，創建了一套獨特的「眼語」（Blink to Speak），讓心智健全的癱瘓者能藉由眨眼跟活動眼球，與照顧者、家人進行溝通，這套工具書拿下了聯合國基金會與坎城創意節共同頒發的「公益與永續性年度大獎」，並讓許多病患及家屬、照顧者受惠，心裡想說的話，再也不會受到身體限制所禁錮，「靈魂之窗」真的能道盡靈魂深處的一言一語。Geet Rathi也因為這項突破性的里程碑，來到台灣創意週擔任講師，分享如何以「創意」改變世界。

▲▼台灣創意週Geet Rathi。（圖／台灣創意週提供）

請繼續往下閱讀...

▲台灣創意週是坎城創意節的台灣官方的年度盛會，年年都吸引許多創意人前往交流。（圖／台灣創意週提供）

台灣創意週是坎城創意節在台灣的官方活動，從2015年開始，每年都會邀請各國講師與國際大獎得主來台參與講座，說明其作品的創意來源，今年亦邀請到30位國際講師來台，吸引許多創意人共襄盛舉。好的創意不只能夠帶動銷售，它能給予人們感動與啟發，甚至能夠帶給社會良善的影響、解決社會問題。鑑此，台灣創意週特將2019年的主題設定為「善用創意，社會創新」，根據坎城創意節核心分類有系統地向國人分享最新、最精彩的創意作品。希望能啟發個人、創意產業、各行各業的企業主、到政府單位，用「善」的創意解決問題，讓社會更美好。

▲▼台灣創意週 講師採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲Geet Rathi從自己的生命經驗中，發現漸漸喪失身體功能的患者，溝通與表達的需求亟待解決，因此創建了「眼語」（Blink to Speak）這套語言。

Geet Rathi分享，「眼語」（Blink to Speak）這套語言，起源於自己罹患ALS（肌萎縮性脊髓側索硬化症，又稱漸凍人）的伯父，看見伯父因為疾病惡化而漸漸喪失肢體活動的能力，最後甚至連表達都有困難，常會因為無法表達而哭泣，也讓家屬不知所措，Geet Rathi開始思考，「該如何為患者與家屬、照顧者解決這樣的問題？」便跟TBWA團隊一起找到醫生等專業人士討論，並到許多病患旁邊觀察、蒐集資料，經過長時間的研究與努力，最終一起促成了這個計畫。

▲▼台灣創意週 講師採訪。（圖／記者黃克翔攝）

創建「眼語」（Blink to Speak）的過程中，最困難的部分是要去了解患者如何表達自己，照顧者是否能掌握到患者想表達的精確意思？並由淺入深，藉由5、6種指令開始，讓照護者與病患共同學習，Geet Rathi希望這套語言能幫助到每一位為此所苦的人，不僅維持正常生活機能，更能進一步表達自己的情感，她也說，當患者經由學習後，能成功對家人說出「我為你感到驕傲」、「生日快樂」、「謝謝」等，是相當令人振奮的一項進步。

▲▼台灣創意週blink to speak。（圖／翻攝自官網）

▲▼台灣創意週blink to speak。（圖／翻攝自官網）

▲「眼語」（Blink to Speak）內容簡單易學，網站上有多國語言。（圖／翻攝自Blink to Speak官網）

除了基金會志工每個月會前往醫院進行教學之外，他們也計畫將這套語言設計成APP，只要對著病患的眼睛，就能自動翻譯他們的「眼語」，但這套語言最初是為了「解決問題」而設計，因此希望免費提供給需要的人使用，在尋求企業贊助上仍有一大段門檻，在人力有限、APP又尚未問世的狀況下，這套工具書目前在網路上有相關教材可以參考。因為「眼語」不需要科技或是技術性的資源，所以可以大規模複製，能夠普及到每一個人、每一個家庭中，正因如此，Geet Rathi也致力於推動「眼語」成為印度官方正式語言、再推向國際，像是手語一般，有正式管道可以學習。

▲▼台灣創意週blink to speak。（圖／翻攝自官網）

▲「One Mindful Mind」以多樣教具幫助孩子正向表達自我。（圖／翻攝自One Mindful Mind官網）

提到創意，Geet Rathi認為，創意就是Constraint（劃定範圍）＋Compassion （投入同理心）＋Cooperation（合作），在投入「解決問題」這個產業之前，必須有足夠的耐心、同理心、及良好的觀察力，要先能設身處地為弱勢族群著想，Geet Rathi於今年9月獲的年度大獎的工具書「One Mindful Mind」即是因為同事分享自己親戚的小孩，時常跟別人吵架、打架，團隊因而創建了這個以正向心理學原理幫助兒童情緒成長的工具書。在印度，帶孩子看心理諮商會成為社會眼光下的「問題家庭」，這套工具書不僅能幫助家長與孩子溝通、參與孩子的發展，並協助家長扮演諮商師角色，透過多樣化的教具，跟小朋友一起學習、引導孩子用正確的方式表達自己。

▲▼台灣創意週 講師採訪。（圖／記者黃克翔攝）

Geet Rathi不諱言，印度相對保守的社會氛圍，確實影響了印度的創意產業發展方向，雖然因為人口多，一旦發現社會問題，往往就是相當大的規模，但人口多也代表一個好的想法，只要號召到一群有相同想法的人組成團隊，就容易規模化，發揮更大的影響力，且在印度的文化傳統中，「想到一個想法，我們就會努力付諸實踐。」Geet Rathi笑答。

「眼語」（Blink to Speak）►https://www.blinktospeak.com

ET快訊
iPhone驚爆史上最大漏洞！養成這4習慣避免中標
友人爆言承旭「情緒不穩發脾氣」！林志玲結婚…他近況曝光
陳菊首勝！「去死」女韓粉造謠貪汙500億　求饒後仍遭判刑
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／《海綿寶寶》作者漸凍人症離世！　享年57歲

脊髓萎縮卻有「關不住的靈魂」　她組輪椅旅行團玩遍全台

持續媒合把「對的人」兜在一起！文策院：支持表藝創作自由、免於恐懼

10歲男童患「咬甲癖」手指啃到變形　醫師看他被罰站驚曝：和虎媽有關

禮貌男被長輩念「太準時是壞習慣」！　網點出關鍵：過5分鐘再傳訊息是體貼

眨眨眼說愛你　這套免費工具書讓ALS患者跳脫身體限制　用靈魂之窗說話

出遊超省「車+酒」飯店聯票　高鐵車票7折、凱撒8飯店最低19折

超渣前任急叩被封鎖！低頭求救「想跟妳借6萬」　結局神療癒...OL甜笑：爽

外送員公開「接單4階段」：才不會柿子挑軟的吃　壽星：熊貓米粉湯救了我

星宇機上音樂指定「Smooth Jazz」有原因　跟張國煒的過去有關

阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強

六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

我心已寒！老爸裝暈測孩子反應 女兒「轉身先啃冰棒」再用爆打伺候

瑞典女婿為阿嬤學台灣正港語言「食飽無、哪一國人」難不倒他！

林志玲手拿捧花甜挽AKIRA　直呼康永哥和S「可以安心了!」

林志玲婚禮哥哥來了！　洪偉明也現身「破除生氣謠言」

小S悄悄登場「讓林志玲當最美」　捐10萬到志玲姐姐慈善基金會

10歲男童患「咬甲癖」手指啃到變形　醫師看他被罰站驚曝：和虎媽有關

禮貌男被長輩念「太準時是壞習慣」！　網點出關鍵：過5分鐘再傳訊息是體貼

眨眨眼說愛你　這套免費工具書讓ALS患者跳脫身體限制　用靈魂之窗說話

出遊超省「車+酒」飯店聯票　高鐵車票7折、凱撒8飯店最低19折

超渣前任急叩被封鎖！低頭求救「想跟妳借6萬」　結局神療癒...OL甜笑：爽

外送員公開「接單4階段」：才不會柿子挑軟的吃　壽星：熊貓米粉湯救了我

星宇機上音樂指定「Smooth Jazz」有原因　跟張國煒的過去有關

台鐵再爆司機抓「ATP漏洞」超速遭停止乘務　全面清查又逮4件違規

浪費2hrs聽演講！日本留學生「靠Xございます」　一加敬體網笑瘋：超有禮貌

「清晨鑰匙鎖車廂」發文求救　宜蘭妹爆汗遇到好心男女：以後每天去吃

香港理大深夜衝突...警公告「逃生位置」　記者實測遭攔截：遇上陷阱

圖／國安局今正式接手大選維安　候選人坐車可變身小會議室

林志玲貼心回禮　黃偉哲開箱秀林爸爸親筆致謝辭

證實航母通過台灣海峽！　解放軍：不針對特定目標，與當前局勢無關

路人激似前女友！他忍不住巷口爆衝「襲胸摸妹妹」...撲倒扭纏在地不放手

10歲男童患「咬甲癖」手指啃到變形　醫師看他被罰站驚曝：和虎媽有關

禮貌男被長輩念「太準時是壞習慣」！　網點出關鍵：過5分鐘再傳訊息是體貼

買東西沒帶牠！歐告呆站客廳悲情大哭　上車嚴肅臉瞪爸拔

現在才回來？阿金「皺眉嘴下垂」探頭等　爸冒汗：我沒有做壞事啊

沿淡海輕軌找幾米、聽嘻哈！「耶誕嘻哈跑趴」12/28熱血開跑

生活熱門新聞

家中神像慘白臉！法師一看牆面：不單純

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

大學生流行：是在哈囉？　他一聽秒尷尬

雨彈襲北台驟降8°C　大變天濕涼3天

北東變天低溫探15°C「最冷時間點曝」

月上12天班！農場缺工「現領1萬5」

變天！「北東連7天有雨」18縣市吹11級強風探16度

取貨「我姓楊，木易楊！　店員反應讓店長衝出來開罵

即／02:56宜蘭有感地震　搖2秒

客點雙倍醬雞排當面棄單　老闆傻眼

高鐵限定「來回車票+送36hrs租車」

司機被阿飄纏7年關在家　友一問…祂：我是他妹妹！

經過月老廟…木頭男一句「理科情話」征服女友！

她幫阿桑移「鎖龍頭機車」：腰快斷　媳婦出現傻眼了

更多熱門

相關新聞

4奶狗跌「垃圾堆焦油」剩眼球能動

4奶狗跌「垃圾堆焦油」剩眼球能動

印度動保團體Animal Aid Unlimited日前接獲通報，民眾在瓦礫堆中發現幾隻被焦油黏住四肢的小狗，牠們全身不只被焦油凝固，還黏滿了樹葉垃圾，導致身軀變得非常僵硬，幾乎完全動彈不得，甚至只有眼球能夠移動，讓一旁的救援志工相當不捨與心疼。

印度最大鹽湖　2400隻鳥屍排排躺

印度最大鹽湖　2400隻鳥屍排排躺

眼鏡蛇圖闖入！愛犬狂咬撕裂兩半

眼鏡蛇圖闖入！愛犬狂咬撕裂兩半

充電手機突然爆炸　男慘被燒成焦屍

充電手機突然爆炸　男慘被燒成焦屍

惡男手提妻子頭顱　女兒目睹無頭屍

惡男手提妻子頭顱　女兒目睹無頭屍

關鍵字：

台灣創意週BlinktoSpeakTBWAGeetRathi眼語坎城創意節印度

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

新北女大生慘成白骨！他崩潰帶警挖屍下跪

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

家中神像慘白臉！法師一看牆面：不單純

河裡有破布在漂？原來是這隻在游泳

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

影／小S轉身勾脖AKIRA...大膽問「私密問題」

快訊／港警清晨5點半攻堅！現場傳多聲巨響

比特犬每晚消失　媽收到照片傻眼

20歲女嘴飄死魚味…醫驚見「屍味臭塊」卡喉嚨

林志玲「夢幻禮服」登場根本公主！AKIRA 下一秒動作Q炸

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

台南嫁女兒插曲…林志玲隱藏細心反應

更多

最夯影音

更多
阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強

阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強
六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面