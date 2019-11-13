持續媒合把「對的人」兜在一起！文策院：支持表藝創作自由、免於恐懼

▲文策院院長胡晴舫（左）、董事丁曉菁（右）首次與媒體茶敘。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「文化內容策進院」（簡稱文策院）成立後，受到藝文與文化、創意產業界的期待，今（13）日首次舉行媒體茶敘，暢談文策院主軸核心工作。院長胡晴舫提到，文策院其實就是一個「媒合機構」，不斷地媒合、介紹，把對的人兜在一起，將國內的文化產品行銷國際，與全球競爭但不單打獨鬥，也會與各國合作。而董事丁曉菁也說，會在「自由市場」的邏輯下，全力支持台灣產業健全，保護所有表演藝術創作的自由、免於恐懼的自由，夠強大才有資格選擇不同市場。

胡晴舫是一位跨域的文化人，曾加入香港創投公司的事業開發部門，負責研發商機，媒合各界合作，同時也是作家出版過12本書，2016年曾擔任台灣派駐香港光華新聞文化中心主任，直到2018年底，擁有豐富的「跨域經驗」。

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她也提到，自己身為文化人，每週「嗑掉」的文化產品相當龐大，例如一個週末可以追完一齣劇，或者去看戲、看舞蹈、買書等，不相信文化人不能賺錢或沒有商業發展能力。丁曉菁也說，台灣的文化能量非常飽滿彭博，只是過去缺乏市場談價的能力，文策院便是以投融資為主，媒合各界，協助業者行銷出去。

▲胡晴舫說文策院就是扮演一個「媒合機構」，不斷地媒合、介紹，把對的人兜在一起。（圖／記者林育綾攝）

胡晴舫也說，如今是跟「全球競爭」的時代，但台灣也不會完全單打獨鬥，例如聯盟其他國家經濟體一起做，比方目前與日、韓、法國、新加坡都有合作，而文策院就是扮演一個「媒合機構」，不斷地媒合、介紹，把對的人兜在一起、讓事情發生。她認為院長、董事長都有任期，但能把對的人媒合後留在這裡，是最重要的。

現場也有中國大陸媒體提問，文策院是否會帶領台灣品牌與中國大陸合作？例如愛奇藝、騰訊這些大型平台，還是會著重在海外呢？丁曉菁回應，中國大陸當然也是台灣文化人想發展的市場之一，但過去的經驗上，很多業者會遇到表藝跟創作的自由限制。

丁曉菁進一步說明，文策院期望在「自由市場」的邏輯下發展，也就是重視故事夠不夠好，而沒有其他考量，希望讓台灣的相關產業能健康健全，就是為了保護所有業者能「擁有表藝自由，以及免於恐懼的自由。」

丁曉菁說，其實不只是中國大陸的市場，在不同國家往往都有不同的限制，然而當產業實力越強大，能夠選擇進場的市場就越多，這也是為什麼文化部這些年全力支持讓產業健康化。

而目前文策院剛起步，相關組織架構、分工也還在陸續討論中，如何在影視、音樂、表演藝術、出版等各界扮演媒合角色，協助產業發展，仍受到各界期待。