苗栗「初秋高麗菜」開放自採！　整片任採一顆30元　網心動：想帶孩子體驗

▲初秋高麗菜一顆30元。（圖／翻攝自苗栗大小事）



記者黃可昀／綜合報導

苗栗有一塊菜園近日產出大量「初秋高麗菜」，地點位在五穀國小附近，吳姓農民即日起開放民眾自己來採，一顆售價30元，可以到現場自己挑選大顆飽滿的高麗菜，還能體驗採收蔬菜的樂趣。

高麗菜園管理者16日在臉書社團「苗栗大小事」表示，家裡地產地銷的高麗菜已經生長完畢，每一顆都翠綠又鮮甜，現在正是吃初秋高麗菜的最佳時期，且均一價30元，民眾須自備袋子和零錢，一大片菜園供大家採完為止。

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貼文一出吸引不少當地人前往採買，「要70至100天才能收成 ，辛苦」、「想帶小孩子去看看」、「可惜，我今天市場買一顆40」、「其實自採很有趣！」也有人提到，其實一顆高麗菜賣30元已經很便宜，「農人種菜靠天吃飯很辛苦，30元的高麗菜真的沒什麼賺」、「其實1粒30元沒有賺頭，扣掉田租、打田、分行、施肥、除草、種苗，加上生長不良品，東扣西扣沒搞頭，不信自己下來種種看。」

據了解，台灣的高麗菜有許多品種，例如初秋、228、雪翠、台中1號以及台中2號，每一種口感和外觀都不太一樣，其中初秋高麗菜秋冬時長的是平頭狀，夏季則呈現尖頭，為目前栽植數量最多的品種，市占率達70%，最佳生長溫度是16度到22度。吃起來口感爽脆鮮甜，適合清炒、醃漬成泡菜，甚至是生食都很美味。

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