　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遠航澎湖國際馬拉松開跑　場邊有最美風景「空姐加油團」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼2019澎湖遠航國際馬拉松 。（圖／遠航提供）

▲2019澎湖遠航國際馬拉松開跑，場邊有空姐加油團為跑者掛上完賽獎牌。（圖／遠航提供）

記者賴文萱／台北報導

2019澎湖遠航國際馬拉松17日清晨開跑，一共吸引4,300名跑者參加，遠航也出動空服員在賽事會場為跑者加油並掛上完賽獎牌。配合今年換裝新制服，賽事也特別設計新制服概念紀念衫，為澎湖冬季注入亮麗新氣象。

澎湖遠航馬拉松今年共有國內外選手約4,300人，賽事今天清晨06:30鳴槍起跑，其中42公里全馬組有289位、21公里半馬組有895位報名、10公里挑戰組有1,227位、5公里健走組有1,876位。每年在澎湖舉行的馬拉松賽事，都為淡季的澎湖冬天，帶來大量的運動觀光人潮。

請繼續往下閱讀...

▲▼2019澎湖遠航國際馬拉松 。（圖／遠航提供）

▲▼澎湖遠航國際馬拉松清晨開跑，遠航空服員也加入參賽。（圖／遠航提供）

▲▼2019澎湖遠航國際馬拉松 。（圖／遠航提供）

報名參賽選手中，最年長者為報名5公里健走組的91歲張占豪先生，他已經參賽第4年，另外，86歲的劉吳秀玉女士則為第1年參加。有跑者表示，能夠參與這場賽事感到非常興奮，能在這麼美麗的海灣進行賽事，並且與多位來自國際上的跑者一起較量，是一個非常難得的經驗與回憶。

遠航副總經理暨發言人盧紀融指出，今年是遠東航空公司第5次舉辦馬拉松賽事，秉持突破自我，以及創新的理念是所有跑者們和遠航的共同精神。這次活動代言人空服員張倫平去年首次參與半馬組（21K）獲得女子組第4名，今年與空員曾友宣一同參加挑戰組（10K）女子組，獲得女子組排名第一名，拿下漂亮成績47分52秒。

▲▼2019澎湖遠航國際馬拉松 。（圖／遠航提供）

▲▼澎湖遠航國際馬拉松今年吸引4,300名跑者參賽，活動也順利落幕 。（圖／遠航提供）

▲▼2019澎湖遠航國際馬拉松 。（圖／遠航提供）

另外，遠航也出動空服員組成加油團，一起在賽事會場為跑者們加油打氣，更替跑者掛上完賽獎牌，成為活動會場上的焦點，也吸引眾多跑者合照留影，為運動賽事增添美麗話題。

澎湖縣教育處處長蘇啟昌上台致詞表示，澎湖一直以來積極推動冬季旅遊活動，在最美麗海灣進行運動賽事的挑戰，讓澎湖在國際上獲選為優良的運動場域。非常感謝遠東航空深耕澎湖在地運動賽事及公益活動，並提供完善的離島交通服務，提升觀光效益，讓更多民眾能夠來到澎湖品嚐當地美食及文化美景。

ET快訊
北市羅斯福路亞聯客運衝分隔島！撞斷燈桿司機卡車內
LIVE／林志玲婚禮前還有酒會！《ETtoday》直擊新郎新
林志玲、AKIRA婚禮之吻親2次！換POSE喇舌…蔡康永：好
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

失業快4年！他飛英國想回台…找工作卡關「不如當尼特」　網認真建議：務實

家裡有老鼠！老母才講完...垃圾桶躺「焦黑乾屍」她嚇愣　好奇一戳超反轉

搶在小英造勢現場掛布條　環團籲民進黨兌現「礦業改革」政治承諾

大觀音亭暨祀典興濟宮清寒優秀獎學金頒發　86位學生獲獎

大學生流行「是在哈囉？」　他一聽尷尬受不了…一票網認同：蠢度滿點

遠航澎湖國際馬拉松開跑　場邊有最美風景「空姐加油團」

經過月老廟…木頭男一句「理科情話」征服女友！　網心臟被暴擊：好可愛

月上12天班！農場管理員「現領1萬5」附15坪房+午餐　老闆狂列8點震驚網

太平山雲瀑來了！　秋遊太平山坐看氣勢磅礡美景

網紅流行把嘴唇注射成為香腸嘴　王正坤：嘴唇要性感調和才能吸引人

舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

吱吱深情飆唱《Shallow》　陶喆自薦 :我可以幫你製作

9歲男孩蓄髮18個月被譏「像女生」剪去長髮助癌童...母讚：以他為榮

全球僅1隻！「額頭多1條小尾巴」　超萌獨角浪汪爆紅...網友搶領養

Ella祝福林志玲：找我「取經」生子！　跨年冰島孕二胎？...太冷蝌蚪游不動XD

陳意涵腦洞大開編「夫妻悲情故事」　老公聽「一句話」秒傻眼XDD

失業快4年！他飛英國想回台…找工作卡關「不如當尼特」　網認真建議：務實

家裡有老鼠！老母才講完...垃圾桶躺「焦黑乾屍」她嚇愣　好奇一戳超反轉

搶在小英造勢現場掛布條　環團籲民進黨兌現「礦業改革」政治承諾

大觀音亭暨祀典興濟宮清寒優秀獎學金頒發　86位學生獲獎

大學生流行「是在哈囉？」　他一聽尷尬受不了…一票網認同：蠢度滿點

遠航澎湖國際馬拉松開跑　場邊有最美風景「空姐加油團」

經過月老廟…木頭男一句「理科情話」征服女友！　網心臟被暴擊：好可愛

月上12天班！農場管理員「現領1萬5」附15坪房+午餐　老闆狂列8點震驚網

太平山雲瀑來了！　秋遊太平山坐看氣勢磅礡美景

網紅流行把嘴唇注射成為香腸嘴　王正坤：嘴唇要性感調和才能吸引人

赴泰旅遊注意！辦泰國觀光簽證　11/30起需線上申請預約

玻璃帷幕豪宅成特色　新板「領御」轉手賺百萬　

永福樓原址空了9個月...日本藥妝、德國百靈油搶進　又傳服飾品牌已簽約

柴犬一早陪阿嬤買菜　無奈扶車頭「等到度辜」萌暈路人

拐拐直接穿內衣出場「胸前中空露半球」　羞認空窗2年：和前任已沒聯繫

4奶狗跌「垃圾堆焦油」剩眼球能動　志工每天搓洗幫找回媽

失業快4年！他飛英國想回台…找工作卡關「不如當尼特」　網認真建議：務實

30年癮君子捐「恐怖黑肺」　移植醫生當場放棄：想捐都沒人要！

12強／洪總壓力大白髮多難入眠　台韓大戰強忍頭痛

林志玲甜靠AKIRA「一起幸福」　親解結婚密碼…婚禮中網路首發聲！

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

生活熱門新聞

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

取貨「我姓楊，木易楊！　店員反應讓店長衝出來開罵

老公貢獻自己早餐　婆婆突面露尷尬了...

叫夫買「4枝蔥」！她煮冬瓜滷肉暈了：怎只有這些？

客拒取餐…外送怒砸宵夜！網論戰

鋒面+海鷗水氣周一起變天　彭啟明：容易有雨到周日

「5歲男童」跟了兩周　年輕妹拜關聖帝君又被大媽跟

私立科大機械所碩論爆研究棒球、夜市和命理

月上12天班！農場缺工「現領1萬5」

iPhone行事曆滑1583年　打不開了

中壢11歲弟擺攤1hr完售！他看全程：懂事到讓人心酸

網購收到「一箱家庭垃圾」！　拆封飄出噁爛酸臭

經過月老廟…木頭男一句「理科情話」征服女友！

民雄鬼屋古井傳哭聲「嚇逃剩1男4妹」　苦主：劫難開始

更多熱門

相關新聞

遠航推「僑胞卡」優惠！購票55折

遠航推「僑胞卡」優惠！購票55折

遠東航空為歡慶國慶，鼓勵僑胞回國觀光，今年首度申請參加僑務委員會（簡稱：僑委會）之特約廠商，自即日起凡是持有「僑胞卡」之持卡本人，至遠航各機場櫃檯憑卡購買國內航線機票即享55折優惠，此外還能攜伴一名友人同行享相同折扣之優惠，優惠期間實施到2019年12月31日。

遠航ATR4名自訓機師報到！首曝轉職心聲

遠航ATR4名自訓機師報到！首曝轉職心聲

3家國籍航空國內線推「電子登機證」

3家國籍航空國內線推「電子登機證」

遠航第四季再加開「秋田包機」

遠航第四季再加開「秋田包機」

慶新制服上線！遠航祭機票52折優惠

慶新制服上線！遠航祭機票52折優惠

關鍵字：

遠航遠東航空遠航澎湖國際馬拉松

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

乘客拒讓位　她公審：丟台灣人臉

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

都用「塑膠袋裝熱湯」！她罹癌摘子宮…2孩下場超慘

北科大赴美失蹤留學生找到了

最兇學士服照！女大生「南球炸裂」比例超邪惡

林志玲婚紗曝光！珍珠點綴美翻啦

iPhone史上最大的資安危機漏洞 14機型受災

背包女墜37樓「碰4樓平台」屍體倒掛牆上　頭顱飛進河

闖紅燈遭攔！台中騎士：你開單我就撞死還有600萬領

比特犬每晚消失　媽收到照片傻眼

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

UBIKE忘記還！GINO過18小時刷卡「嚇到翻白眼」

小A辣突投震撼彈：在變性！

獨／小S中性打扮「要讓林志玲全場最美」

台南封街！林志玲世紀婚禮流程曝光

更多

最夯影音

更多
舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家
屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面