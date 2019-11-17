遠航澎湖國際馬拉松開跑　場邊有最美風景「空姐加油團」

▲2019澎湖遠航國際馬拉松開跑，場邊有空姐加油團為跑者掛上完賽獎牌。（圖／遠航提供）

記者賴文萱／台北報導

2019澎湖遠航國際馬拉松17日清晨開跑，一共吸引4,300名跑者參加，遠航也出動空服員在賽事會場為跑者加油並掛上完賽獎牌。配合今年換裝新制服，賽事也特別設計新制服概念紀念衫，為澎湖冬季注入亮麗新氣象。

澎湖遠航馬拉松今年共有國內外選手約4,300人，賽事今天清晨06:30鳴槍起跑，其中42公里全馬組有289位、21公里半馬組有895位報名、10公里挑戰組有1,227位、5公里健走組有1,876位。每年在澎湖舉行的馬拉松賽事，都為淡季的澎湖冬天，帶來大量的運動觀光人潮。

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▲▼澎湖遠航國際馬拉松清晨開跑，遠航空服員也加入參賽。（圖／遠航提供）

報名參賽選手中，最年長者為報名5公里健走組的91歲張占豪先生，他已經參賽第4年，另外，86歲的劉吳秀玉女士則為第1年參加。有跑者表示，能夠參與這場賽事感到非常興奮，能在這麼美麗的海灣進行賽事，並且與多位來自國際上的跑者一起較量，是一個非常難得的經驗與回憶。

遠航副總經理暨發言人盧紀融指出，今年是遠東航空公司第5次舉辦馬拉松賽事，秉持突破自我，以及創新的理念是所有跑者們和遠航的共同精神。這次活動代言人空服員張倫平去年首次參與半馬組（21K）獲得女子組第4名，今年與空員曾友宣一同參加挑戰組（10K）女子組，獲得女子組排名第一名，拿下漂亮成績47分52秒。

▲▼澎湖遠航國際馬拉松今年吸引4,300名跑者參賽，活動也順利落幕 。（圖／遠航提供）

另外，遠航也出動空服員組成加油團，一起在賽事會場為跑者們加油打氣，更替跑者掛上完賽獎牌，成為活動會場上的焦點，也吸引眾多跑者合照留影，為運動賽事增添美麗話題。

澎湖縣教育處處長蘇啟昌上台致詞表示，澎湖一直以來積極推動冬季旅遊活動，在最美麗海灣進行運動賽事的挑戰，讓澎湖在國際上獲選為優良的運動場域。非常感謝遠東航空深耕澎湖在地運動賽事及公益活動，並提供完善的離島交通服務，提升觀光效益，讓更多民眾能夠來到澎湖品嚐當地美食及文化美景。