影／水炮車再出動！示威者天橋後「設路障＋燒障礙物」　警：不排除用致命武器

記者游宗樺、朱世凱、宋良義／香港－台北連線報導

香港示威者持續佔領理工大學周遭道路，稍早除了在校園附近的天橋後方設置路障外，也點火燃燒障礙物，讓濃煙瞬間瀰漫整個現場。港警今（17）日下午4點左右，再次出動水炮車驅趕人群，並且聲稱衝突若無減緩，「可能會使用致命武器」。

▲港警再次出動水炮車驅散人群。（圖／記者游宗樺攝）

《ETtoday新聞雲》記者現場指出，水炮車連2次出動後，抗議者持續退後，並且用傘陣對峙；不過警方依舊沒有停止發射催淚彈、橡膠子彈，進攻大約20秒後才逐漸撤回。現場多處布滿藍色水花，以及遺落的子彈外殼。

據悉，自16日晚間開始，香港理工大學學生與防暴警察爆發激烈對峙，警方向學生投擲催淚彈，學生則以汽油彈回擊。17日上午10點左右，雙方再次展開攻防，港警也出動催淚彈和水炮車，試圖驅散人群。

下午2點左右，理大部份外牆已變成藍色，而大批黑衣人仍聚集於暢運道（Cheong Wan Road）和警方衝突，水炮車則繼續射出催淚水劑及藍色水。有員警大聲警告，示威者應立即離開及停止攻擊，其他圍觀市民也需趕緊散去，但多名黑衣人卻依舊沒有動作。

▼示威者持續設置路障。（圖／記者游宗樺、宋良義攝，下同）