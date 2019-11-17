出遊超省！高鐵限定「來回車票+送36hrs租車」　2天1夜交通全包

▲高鐵首推送36小時租車方案，今年12月起適用車站將從4站擴大至11車站。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

旅客在國內旅遊，通常第一天上午就會抵達目的地，但若租車24小時，隔天上午就必須還車，等於第二天沒得玩。高鐵與租車業者合作推出「搭高鐵．送租車」專案，租車時間延長為36小時，以台北到台南為例，一人只要2,700元，僅相當於高鐵來回車票價錢，一次解決2天1夜行程交通移動問題。

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▲▼旅客預定好專案後，抵達目的地高鐵站，就可到站內的和運／格上櫃台準備租車。（圖／記者賴文萱攝）

一般租車方式都是以24小時、48小時的租法來算，超過24小時，就必須每小時加錢到符合需求的時間。高鐵表示，考量旅客需求，特地與租車業者合作推出36小時專案，專案內含高鐵來回車票及格上／和運36小時租車，直接省去旅客還要額外多花錢加時租車。

▲▼現場會有人員帶領旅客去領車，並說明租還車需知及車況檢查。（圖／記者賴文萱攝）

旅客只要在出發前預定好專案，抵達目的地高鐵站後，只要到格上／和運的櫃台出示身分證、駕照及簽訂合約後，就可完成租車。現場會有專人帶領旅客去領車，並做車況、租還車介紹，之後就能開啟2天1夜自駕之旅。若行程需租車超過36小時，也可按小時再加錢。

▲高鐵表示，第一波租車專案在11月底截止販售，但12月起將開啟第二波合作，適用車站從4站擴大到11車站。（圖／記者賴文萱攝）

高鐵表示，這次推出的專案，以台北到台南為例，一人為2,700元，相當於買車票就免費送36小時租車，銷售量每周都翻倍往上成長。目前可以取車的地點是台北、台中、高雄、台南站，但因為反應很好，今年12月起將推出第二波方案，適用車站擴大到除了南港站的其餘11個車站，並繼續與格上租車合作。

第一波專案在2019年11月30日銷售截止，但適用出發日期可至2020年1月20日出發；第二波專案則預計自2019年12月3日擴大開賣，從2020年1月1日後出發班次都可適用。

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