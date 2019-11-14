高鐵列車「橘白外漆」明年9月全面國產化　成本省一半、效果比日原廠還好

▲高鐵列車外漆將全面國產本土化，34組列車預計明年9月完成。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

高鐵為維持列車外觀清潔，全車隊約每4年進行一次人工噴塗，近年來高鐵進行「國產漆開發計畫」，今年5月成功與國內漆料廠商合作完成第一輛不用日本原廠漆，而是改用國產漆的列車噴塗。經過將近6個月檢視確定品質更勝原廠，預計明年9月全車隊34列車都將全面改用國產漆，漆料成本可省下一半。

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▲▼高鐵列車噴塗作業需歷經7道細緻又繁複的工序。（圖／記者賴文萱攝）

一組高鐵列車自進廠進行噴漆作業到出廠投入營運，平均需要投入30名人力，花費14個工作天，耗費約3,000個工時，耗用約1.1噸各色漆料。其中，列車噴塗作業需歷經7道細緻又繁複的工序，包括：包覆、研磨、補土、整平、噴塗底漆、中途塗漆，最後才是依序噴塗橘、黑、灰、白4種顏色面漆。

7道工序環相扣，每一工序都攸關之後列車面漆噴塗的效果；執行噴漆作業過程中，不僅從列車清潔開始嚴格要求作業細節，更必須嚴格控制噴漆環境，維持施工時之溫度、濕度。

▲高鐵列車採用國產漆，設定的品質規格是原廠的1.5倍。（圖／記者賴文萱攝）

高鐵近年來持續發展維修物料本土化，其中也積極進行國產漆開發計畫。高鐵資深副總陳強表示，高鐵原先的列車漆料都完全使用日本原廠漆，但2年前在董事長江耀宗要求下，開始研究開發國產漆。

陳強指出，為了確保國產漆的品質比原廠還要好，所以當時設定了很嚴格的標準，無論在附著力、防火耐燃、耐候性、鮮豔度，要求的規格是原廠的1.5倍，同時也用破壞力最大的紫外線去照射1000小時。經過一連串從小面積、大面積再到整車的測試後，確認結果非常不錯，效果比原廠還好。

▲第一輛全面使用國產漆的列車今年5月完成，將近6個月時間，外觀仍是相當鮮豔。（圖／記者賴文萱攝）



第一輛全面使用國產漆的列車在今年5月完成，陳強說，到目前將近6個月時間，外觀顏色還是非常鮮艷，中間也有陸續回廠做檢查，卻並沒有斑駁、剝落、鏽蝕等問題。

高鐵表示，經過一連串測試後，非常有把握可以將所有列車都改用國產漆，目前已經完成5列車噴塗，預計明年9月時，全車隊34組列車可以全面完成，而國產漆成本更是日本原廠漆的一半。

陳強說，除了國產漆開發成功，高鐵對其他本土物料也越來越有把握、有信心，高鐵2017年時設定一年維修物料本土化必須要達到15%，目標5年後達到30%，去年本土化物料已達24%，今年到9月時，更累積有超過26.36%的物料本土化。他強調，高鐵持續累積經驗，現在也進一步盤點是不是有擴大本土生產物料的可能，希望能扮演領頭羊角色，讓國內軌道相關業者都能一起提升技術實力，擴大國內軌道業者本土化應用的範圍。