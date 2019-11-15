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高鐵發行「30年期公司債」創史上最長紀錄　一年利息能省2400萬

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▲▼高鐵雲林站。（圖／記者賴文萱攝）

▲高鐵發行80億30年期公司債，票面利率1.6%。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

打破紀錄！台灣高鐵董事長江耀宗宣布，已於14日完成今年度第1期公司債發行，30年期，金額為新台幣80億元，票面利率1.6%，較目前融資聯貸的年息1.96%還低。這次高鐵大膽打破中鋼、台塑集團等最長僅15年期公司債的紀錄，同等於政府公債最長發行年限。

近年台灣政府公債殖利率一路走低，債券投資人為尋求更高收益率，而拉長債券年期，以致政府公債殖利曲線越趨平坦，此現象也反應到公司債市場。過往公司債市場主流券種為5年期，但投資人為求收益率，因而增加更長年期之公司債券種需求，可從下圖公司債發行年期比重看得出趨勢。雖然國內投資人欲拉長投資債券年期，但另一方面，卻受限企業之債務信用評等及發行長年期公司債意願薄弱，一直未有超長年期之標的可投資。

據指出，高鐵過去財改時，融資金額高達3,820億元，董事長江耀宗3年前上任後全力與銀行團協調降息事宜，在有能力下除提早還款外，也用其他方式來借新還舊，降低利息支出。這次發行公司債，票面利率1.6%，較現在的年息1.96%還低，推估利息一年就可省2,400萬元。

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▲▼高鐵列車外漆全面國產化。（圖／記者賴文萱攝）

▲高鐵公司債票面利率1.6%，較現在的年息1.96%還低，一年利息可省2,400萬元。（圖／記者賴文萱攝）

江耀宗昨指出，在高鐵經營團隊努力下，營運及獲利表現優異，財務結構日趨穩健，信評公司也授予twAA+ / AA+（twn）的優異信評等級。高鐵財務團隊一直以來持續掌握公司債市場動態，在利率位於歷史低檔，市場資金充裕，且投資人對絕對收益之強烈需求，決定趁此時機發行公司債募資。

▲▼高鐵董事長江耀宗。（圖／記者賴文萱攝）

▲江耀宗指出，高鐵睽違10年後再次發行公司債，受到國內外法人高度認同順利完成。（圖／記者賴文萱攝）

高鐵表示，高速鐵路具資本密集、營運穩定的產業特性，因此規劃取得長期穩定資金來源。協同主辦元大證券深入評估市場，這次發債鎖定30年期公司債，大膽突破國內企業發債最長僅15年的記錄，並以固定年利率1.6%完成定價，金額新台幣80億元。

江耀宗說，高鐵睽違10年後再次發行公司債，受到國內外法人高度認同順利完成，不但可降低利息支出和風險，也讓高鐵的經營更加穩定。未來高鐵將持續觀察市場變化，評估後續是否繼續發債，以分散籌資管道及資金取得來源，為公司提供長期、平穩、低利之資金，進而為股東創造更好利益。

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