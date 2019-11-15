高鐵12列新車採購案「日德加有投標意願」　目標2024年交車

▲高鐵將採購12列新車，目前日本、加拿大及德國列車製造商都有投標意願。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

高鐵運量快速成長，為解決車廂擁擠問題，去年向國際大廠發出採購邀標書，將購置12列新車，今年11月底截止邀標，日本、加拿大、德國列車製造廠都有表達投標意願。高鐵盼明年6月評決出最優廠商，雙方開始進行議約作業，目標2024年先交8列新車，投入高鐵營運。

高鐵現行使用的34組700T型列車，屬日本新幹線系統，為因應未來不斷成長的運量需求，高鐵從去年起持續進行新車採購案，計畫購置12組新車。高鐵已向國際上成熟且可靠度高的高鐵系統，如日本、法國、德國、西班牙、中國大陸等國家發出邀標書，詢問各國廠商投標意願，據了解，目前日本、加拿大、德國列車製造廠都有意願。

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▲高鐵運能不斷成長，12列新車採購案目標明年6月有初步結果。（圖／記者賴文萱攝）

高鐵董事長江耀宗說，採購列車是經過內部評估運量需求，已向董事會提報過，邀標完成後，還有投標、審標、評決結果、與得標廠商議約、簽約等作業，目標希望明年6月有初步結果，隨即將與廠商進行議約。

他說，採購列車要求需有營運實績，也就是要是現行有載客營運的車種，不過高鐵將根據需求再進行調整，後續的調整內容與交車時程，都是跟廠商議約的重要內容。

▲高鐵新車採購案向國際大廠發出採購邀標書，目前日本、加拿大、德國列車製造廠都有表達投標意願。（圖／記者賴文萱攝）

據指出，高鐵計畫2024年前先引進8列，這次新購列車總數量雖僅12列，但因新車須配合高鐵整個營運系統，包含號誌、行控系統等，若這次能獲得高鐵新車訂單，就能大幅增加未來高鐵汰換列車、更換機電系統的優勢，商機高達千億元。