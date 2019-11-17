陸網民破壞蔡元培墓　13香港歷史團體聯合譴責：令人痛心

▲左派分子不滿反送中 蔡元培香港墳墓遭破壞。（圖／翻攝自微博「哀極無淚」）

記者馬叔安／綜合報導

北京大學前校長蔡元培在香港的墳墓，日前遭到不滿香港局勢的網民破壞，許多香港歷史研究團體15日發表聯合聲明，直言這個消息「令人痛心、震驚」，並對破壞蔡元培墓的行為表達強烈譴責，希望有關當局及蔡氏後人能夠早日修復墓碑，目前已至少有13個歷史團體署名支持。

這份《香港眾歷史專頁強烈譴責破壞墓地行為之聯合聲明》寫道，中國近代歷史偉人蔡元培（蔡孑民）先生位於香港仔華人永遠墳場的墓地被歹徒惡意破壞，墓碑上據悉出自北洋政府交通部交通總長葉恭綽手筆的題字被歹徒鑿爛。

聲明強調，除了蔡元培，香港還有唐紹儀、周壽臣爵士等許多中國近代名人的墳墓，「部分名人墓地更附有墓誌銘，有助加強我們對墓主的認識，是重要的歷史文獻；部分墓誌銘更是重要歷史名人的墨寶」，但遺憾地，近年香港經常發生墓地被破壞的事件。

聲明直言，「我們一眾歷史專頁均對這些行為感到十分憤怒，我們認為這些行為除了是不尊重先人外，更是對歷史的不尊重，破壞墓碑與破壞歷史古蹟、文物根本無異！」

一名不滿的左派分子日前在微博上將香港中文大學校長段崇智，和五四運動時保護學生出名的北京大學校長蔡元培相比，並於14日在微博上發文附照片，承認自己就是破壞蔡元培墓碑的兇手，此舉引來大量網友撻伐。

蔡元培於1916年自1927年任北京大學校長，任內學術風氣自由，1927年涉入國民黨清黨的「412事件」，被部分左派分子看作是屠殺中共黨員的一員，於1940年3月5日在香港過世，葬於香港仔華人永遠墳場，享壽72歲。

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