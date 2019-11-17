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背包女墜37樓「碰4樓平台」！屍體倒掛牆上…頭顱飛進河　目擊者：嚇死了

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背包女跳37樓「碰4樓平台」！屍體倒掛牆上…頭顱飛小河　目擊者：嚇死了。（圖／翻攝《南方都市報》）

▲大樓外牆留下一道長長的血痕，而死者頭顱掉入河中。畫面中警消已撈起頭顱。（圖／翻攝《南方都市報》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸廣東省廣州市增城區發生一起離奇墜樓案件，一名女子頸部以下屍體倒掛在大樓上，頭顱則飛入河內，驚悚畫面嚇壞民眾。網路一度瘋傳是有男子發現女子出軌，氣得砍下死者頭顱丟河。但經警方初步調查排除他殺，死者是從37樓跳下，過程中碰到4樓平台導致身首異處。

警方15日上午9時許接獲報案稱，在荔城街某商業廣場有人墜樓，立即派出民警到場處置。根據網路流傳的照片和影片，只見死者的身體倒掛在大樓外牆上，雙腳在大樓內，鮮血順著牆面流下，形成一道長長的血痕，畫面十分嚇人。

而死者身首異處，頭顱則掉入大樓旁的河水內。一名目擊者驚呼「我嚇死了。」事發後，網路瘋傳是一名男子發現女子出軌，拿大刀一路追砍，在4樓砍下對方的頭顱，男的想把頭顱丟向樓下的路人洩憤，大力過頭，丟向對面的小河。

▼事發於一處商業廣場，嚇壞附近民眾。（圖／翻攝《南方都市報》）

背包女跳37樓「碰4樓平台」！屍體倒掛牆上…頭顱飛小河　目擊者：嚇死了。（圖／翻攝《南方都市報》）

但警方闢謠表示，在商場樓頂找到墜樓的49歲潘姓女子背包，內有死者身分證、生活用品及相關抗憂鬱藥品，並在平台邊緣發現相關攀爬痕跡。

警方指出，經調閱大樓內部監視器，死者生前活動軌跡被安裝在大樓內的多處攝影機拍到，包括其走上樓頂翻越圍欄並跳下的畫面，其間死者未與任何人接觸。

經法醫現場勘查及檢驗顯示，死者頸部損傷非銳器造成，是死者從37樓樓頂跳下，跌落過程中，身體磕碰在4樓平台邊緣，導致身首異處，符合高墜死亡特徵，而家屬對死因無異議。警方再次呼籲，請給逝去的生命應有的尊重，不信謠、不傳謠、不造謠。

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