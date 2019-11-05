才剛到場11秒！博士生凌晨疾駛「撞死21歲國道警」　一審判緩刑、賠400萬

▲王姓博士生凌晨駕駛休旅車追撞國道警車，導致才剛畢業的實習員警王黃冠鈞不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者莊智勝／新竹報導

國道公路警察局楊梅分隊3名員警去年11月凌晨於國道一號南下86.4K處發生意外，當時3人前往現場排除交通事故，不料卻遭到王姓博士生駕駛休旅車高速衝撞，造成2警受傷，其中剛從警校畢業、年僅21歲的實習員警王黃冠鈞雖送醫搶救4天，最後仍宣告腦死不治。新竹地院今全案審理終結，依過失致死罪嫌判處王姓博士生有期徒刑1年、緩刑3年，另應在1年內賠償死者家屬新台幣400萬元，若未履行，檢察官得聲請撤銷緩刑。

這起死亡事故就發生在2018年11月23日凌晨1時許，當時王黃冠鈞與另外2名學長前往國道一號排除交通事故，3人到場後先將警車停放在事故車輛後方，隨後林姓小隊長持指揮棒下車向後方來車示警，葉姓員警也準備取出交通錐擺放，豈料就在王黃冠鈞才剛到場11秒、正準備下車時，王姓博士生即因未注意前方路況，高速駕駛休旅車猛力衝撞，導致林姓小隊長、王黃冠鈞雙雙受傷送醫。

▲王黃冠鈞性格開朗陽光，才剛從警校畢業不久，不料卻在執行勤務時發生意外。（圖／翻攝臉書）

其中王黃冠鈞傷勢相當嚴重，不但顱內嚴重出血、肝臟破裂，還有氣血胸，院方搶救後情況仍不見樂觀，最後於2018年11月27日因腦部受損嚴重，宣告腦死不治。王黃冠鈞父母在見到愛子離世後悲痛萬分，含淚簽下器捐同意書；王黃爸爸更在記者會上當場灑淚，表示自己同為警察人員，執行勤務不怕，但對於孩子發生這樣的事，「是我最怕的事！」

如今全案審結，新竹地院法官衡量，王男正在攻讀碩士，過去未有前科，雖車禍情節嚴重，更造成剛自警校畢業的年輕員警不治，在家屬心中留下無法抹滅的痛，但念其自首犯行，並向死者家屬致歉、積極尋求和解，不難看出已有悔意。雖然王男提出的賠償金額與死者家屬仍存在落差，因此並未達成和解，但法官審酌後同意給予緩刑、以勵自新，判處王男有期徒刑1年、緩刑3年，並應在判決確定1年內給付400萬元給死者家屬，如未履行，檢察官得聲請撤銷緩刑。

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▲王黃冠鈞的母親趴在兒子身上放聲痛哭。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲王黃冠鈞才剛到場11秒旋即遭撞，事故現場一片狼藉。（圖／記者陳凱力翻攝）