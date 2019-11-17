最強保健水果「餘甘子」維生素C豐富　抗氧化力高還能養顏

▲餘甘子雖營養價值超高，但嚐起來酸又澀，不受大眾喜愛。（圖／農委會農業試驗所提供）



記者許展溢／台北報導

在台灣已有3百多年，最早取客家音譯為 「油甘」的餘甘子，很多人不知道其實也是水果的一種，且超營養，含有豐富抗氧化物，被稱為養生界的綠寶石，進行抗代謝症候群保健功效評估，證明在調節血糖方面也有顯著功效。不過因為嚐起來酸澀，不討喜，連研究該果的專家都笑說自己也不太吃，但還是希望全民能多認識餘甘子。

農委會說明，一開始油甘蜜餞盛行在民國40至50年間，後因食品加工業盛行，油甘蜜餞漸為國人所淡忘，但因近年來餘甘子保健功效驗證資料愈來愈多，重新受到重視，衛福部食藥署公告列為可供食品使用原料，而以國產餘甘子原料進行抗代謝症候群保健功效評估，證明在調節血糖方面已有顯著功效，值得國人重新認識並加以利用。

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▲餘甘子果凍。（圖／農委會農業試驗所提供）



但許多民眾對「餘甘子」不熟，其實該果原產於印度、東南亞、大陸南方等地，又稱作庵摩勒果。因果實酸澀，吃了會回甘，故有「餘甘」之名。農委會農業試驗所生物技術組助理研究員洪子桓表示，餘甘子全台種植面積約100公頃，主要都在苗栗縣，其餘縣市則很零星。

不過，這麼營養的水果大眾仍不太認識，甚至不太食用，洪子桓說，主要是早年台灣水果種類愈來愈多，雖然餘甘子也是水果的一種，但如果生食很酸、很澀，而營養成分值得被重視，近年開始結合保健食品或鮮食，如軟糖等多項，甚至也有餘甘子牙膏。至於產值？洪子桓說因沒有特別統計，不過粗估至少幾千萬有。

▲農業試驗所表示，餘甘子含有豐富的抗氧化物。（圖／農委會農業試驗所提供）



農業試驗所近來為推廣台灣在地機能性食材，也看上在地食材「餘甘子」作為主軸，曾舉辦設計主廚料理秀、美感下午茶、DIY醃漬體驗，讓大家以旅遊體驗的方式，透過「眼睛看、耳朵聽、動手做、鼻子聞、嘴巴嚐」五感，全面性的認識餘甘子。

試驗所表示，餘甘子含有豐富的抗氧化物，特別是含有大量的水溶性酚酸類，如沒食子酸、鞣花酸、沒食子酸苷等，也含有高量的維生素C，因此也是養顏美容的聖品，可說是養生界的綠寶石。洪子桓指出，雖然大眾不愛生食餘甘子，但還是希望大家能多認識該果，了解其營養價值。