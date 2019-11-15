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吳宗憲、王令麟「勇咖」的秘密武器　全台屈臣氏強勢上市

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▲▼吳宗憲和總裁王令麟出席北捷一日健康大使快閃活動。（圖／記者李毓康攝）

▲綜藝天王吳宗憲、東森集團總裁王令麟共同「勇咖」推薦「優適活-敏捷膠原錠」。（圖／記者李毓康攝）

記者洪菱鞠／台北報導

綜藝天王吳宗憲、東森集團總裁王令麟日前出現在台北捷運站，喊聲要PK誰「咖有力」，吸引數千人潮搶拍合照。兩人參加東森推出「優適活健康大使」快閃活動，雙王合體的魅力引起爆棚人氣，靈活好身手讓在場民眾羨慕不已，後續也帶動「優適活敏捷膠原錠」買氣，在東森購物雙11購物節期間創銷售新高，而即日起在屈臣氏也全面上架，全台超過1000家門市都可以買到。

吳宗憲、王令麟親自站台推薦的「優適活敏捷膠原錠」，就連復健科三鐵醫師侯鐘堡也專業背書，他從自身經歷與眾多求診病患中發現，關鍵部位退化的原因除了與年紀漸長有關，很多青壯族群更是因為長時間姿勢不良、久站久坐以及缺乏適當運動等所引起，另外，體重過重也會造成關鍵部位負擔過大。

東森購物優適活敏捷膠原錠（圖／東森購物提供）

▲「優適活-敏捷膠原錠」由三鐵醫師侯鐘堡院長專業認證背書。（圖／東森購物提供）

侯鐘堡建議，趁早開始保養關鍵部位，優適活敏捷膠原錠的三效靈活專利配方，可以補充所需的必要營養素，讓大家健康活力大步走。

東森購物表示，「優適活-敏捷膠原錠」擁有美國哈佛實證研究5大世界專利的「非變性二型膠原蛋白（UC-II）」，獲得美國FDA安全食品原料認可，比傳統葡萄糖胺加軟骨素增加多倍靈活效果，低溫萃取並保留完整膠原蛋白的活性，多數人都能感受到UC-II保健力。另添加特選印度神奇果王「訶子（訶黎勒）」萃取和熱帶果后「山竹果」萃取物，提供好動力。

東森購物優適活敏捷膠原錠（圖／東森購物提供）

▲「優適活-敏捷膠原錠」30錠一盒原價1,500元，屈臣氏上市優惠價單盒9折，兩盒75折。（圖／東森購物提供）

為了讓消費者吃得安心與健康，王令麟秉持「東森嚴選」的初衷，不但全程監製全方位靈活養護的保健食品，更是親身體驗，堅持帶來最高品質、最有感的產品。「優適活-敏捷膠原錠」即日起在全台屈臣氏強力上市，特別優惠一盒9折、兩盒75折，希望大眾一起重視關鍵部位保養。

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