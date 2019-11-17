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陳吉仲出席農村嘉年華　釋放貸款5年免息額度200萬利多

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▲▼ 嘉縣農村青年嘉年華。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉縣承辦農業署農村青年嘉年華，來自各地青農齊聚。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

農委會於11月16日至17日在嘉義縣政府前廣場舉辦「2019農村青年嘉年華－農青好YOUNG愛抵嘉」活動，來自全國數百位青農與會參加座談，農委會主委陳吉仲16 日出席會中宣布，為保障青年農業經營初期的生活隱定，109年將推動提供2年最高72萬元農業經營準備金，同時不限百大青農提供5年200萬元青年從農創業貸款免利息及1-3年免還本金兩項利多政策，希望營造良好的從農環境，鼓勵青年投入農業工作。

▲▼ 嘉縣農村青年嘉年華。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉縣農村青年嘉年華。（圖／記者翁伊森翻攝）

為推廣全國青農優質農產品，農委會選在嘉縣府前廣場前籌辦整合農村青年嘉年華活動，有各地青農愛心市集及田媽媽在地好手藝共52個攤位進駐，展現農村四健青年與農村婦女成果，攤位部分所得捐助嘉義縣安仁家園教養機構，讓院生可以享用青農新鮮健康的農產品，展現農村新農力、新食力及新創力。

▲▼ 嘉縣農村青年嘉年華。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲各地青農齊聚參加嘉縣農村青年嘉年華。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳吉仲指出，近年來農委會配合青年培育政策，與相關單位挹注資源營造青年返鄉從農優質環境，包括遴選百大青農為學習標竿，提供陪伴式輔導，協助穩健經營、擴大或創新加值發展，總計465位百大青農，並建置在地青農交流平臺，營造交流與互助環境，引導群聚合作，朝企業化經營發展，加入青農聯誼會人數已突破4,000人。

他還說，農委會建置青農育成基地，提供青農生產實作訓練，108年溫室栽培蔬菜、花卉及菇類等作物共培育54人，尤其積極拓展青農行銷與通路，除希望廣場、花博農民市集及道農市集外，108年與大潤發及家樂福等大賣場通路合作，辦理9場次展售會，並與鐵路共構人潮較多的松山、台北及板橋車站合作，拓展青農多元行銷管道。

陳吉仲並宣布，將針對現行從事農業的青農，依不同的從農階段提供新的優惠措施；由於初期營農必須面對較高風險，農委會將提供最高2年的農業經營準備金，降低青農經營風險，穩定其生活，申請對象包含農業公費專班畢業生、相關農業大專校院及高中職畢業生或其他新進的青農等；另外，針對經營一段時間且願意投資農業經營的青農，自109年3月起將提供青農新舊貸戶於貸款期間內享有5年免息，免息額度為200萬元，希望在青農從農的各階段，提供全方位的輔導，打造更優良的農業經營環境，提高青年從農的意願。
 

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