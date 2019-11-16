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民眾檢舉交通違規大不易　舉證需「專業級別」才能成立

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▲民眾對台南市警局交通違規檢舉網站上，對檢舉交通違規之舉證照、影片之相關說明感到卻步。（圖／記者林悅翻攝）

▲民眾對台南市警局交通違規檢舉網站上，對檢舉交通違規之舉證照、影片之相關說明感到卻步。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

許多民眾在道路行駛過程中，常會碰到許多交通違規現象，民眾常想「這麼過分！我要檢舉！」，事實上想成功檢舉交通違規，讓警方依道安條例開單告發，並非想像中這般容易，光是提供違規事實之舉證照片、影片，就有嚴格的規定，不先弄清楚，交通違規檢舉難以成立！

台南1名陳姓民眾，發現路口紅線違規停車影響行車安全，以手機拍攝違規照片向1999市民信箱檢舉，希望遏阻這種任意停車行為，卻惹了一肚子氣。首先是轄區警方以「未發現」結案，接下來上網想向警方檢舉交通違規，卻發現交通違規檢舉，舉證的照（影片）相關規定一堆，要像「檢舉達人」般之專業級別才能成立，令民眾不禁感嘆，舉發交通違規真的是「警察」的專業。

陳姓民眾指出，在路口10公尺內紅線停車，會讓轉彎車因視線被遮住的關係，未能立即發現違規停車車輛，而發生行車危險，他檢舉路口紅線違停，就是想讓違規行為人注意此一情況，而不要因任意停車，影響交通安全，所以他就拿手機拍下1張違規照片，並記下違規明確地點與時間就離開，事後他檢具照片向1999市民信箱線上陳情檢舉。不久接獲1999回信稱，轄區警方前往查處，「未發現」該違規車輛而結案。

陳姓民眾心想，違規停車不是停一停就會開走了，警方事隔多時再去，對方還繼續停在紅線才怪！警方找不到車就結案，不是還有違規停車逕行舉發這部分要做嗎？怎麼沒下文了？陳姓民眾就想，不然就上台南市警局交通違規網站去檢舉違規好了，結果一上網，看到檢舉交通違規相關規定當場傻眼，一大篇滿滿的法令依據及應注意事項，其中光是檢舉照（影）片的需求規定就一堆：違規事實之認定：如檢舉動態違規車輛之行為，除應攝取清楚之車輛牌號、顏色外，對於違規事實之構成，宜需檢附攝取連續採證照片或錄影資料為憑，俾免爭議。

另係違規停車者，所攝取採證照片之角度，應涵括違規車輛之駕駛座（以辨識駕駛人是否在場，車輛係臨停或停車狀態)。拍攝角度應將違規車輛牌號及違規事實如係紅線停車、黃線停車、公車站牌10公尺內停車等），一併涵括擷取入鏡，俾足以證明其違規行為。為利查證違規事實，請以個人所有拍攝之原始採證照片（影片）進行檢舉，勿以連結網址或網路影片作為交通違規證據資料，以前述連結或網路影片檢舉者，將視為資料不齊全應補正案類。

陳姓民眾指出，看到警方這些舉證規定，他頓時明白什麼才叫「檢舉達人」，這些舉證規定一般民眾根本不懂，這要專業級別的人，才知道如何配合警方舉發需求去拍攝、錄影相關照片及影片，車要對、地點要對、角度要對、時間要對，還要有時間間隔、要完整呈違規「樣態」……。

陳姓民眾表示，他不是檢舉達人，平日對一些交通違規也不會去檢舉，多花時間及精力，對自己也沒好處（也沒有檢舉獎金），且交通違規檢舉現在規定不能匿名，也就是他要冒著個資被相關單位曝光的風險去檢舉，他要做這吃力不討好的事，只是因為他覺得在他檢舉地點紅線停車的確影響行車安全。以他拍的照片為例，只有1張照片，雖然拍的違規事實十分清楚，時間、地點也有，但就不符警方規定要2張以上，不同角度，要有時間間隔、要警方能判定違規「樣態」，否則檢舉就「不成立」。這告訴他舉發交通違規是警察的「專業」，一般民眾不會就要「檢舉」。

台南市警局指出，在交通違規檢舉網站上對檢舉舉證照片、影片的相關說明，並非要讓民眾對檢舉「知難而退」，而是詳細予以說明，以免當民眾檢舉違規後，因舉證照、影片無法證明所檢舉之違規事實，警方無法據以舉發時，產生誤解與認知落差，並質疑警方為何對檢舉照、影片之需求標準，不說清楚講明白。警方對交通違規檢舉案，依法需嚴審核實，請民眾諒解。

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