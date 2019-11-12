軍人騎車闖紅燈！營區前被補還嗆警　花防部3天來第二起脫序案

記者蕭可正、徐愷昕／花蓮報導

陸軍花東防衛指揮部21歲簡姓軍人，11日晚上在行經中山路與民生路口時，未依規定段式左轉，隨後還直接闖紅燈，連續交通違規2次。員警狀見急忙追上前攔查，簡男在快到營區前被捕，他當下情緒激動，還跟員警嗆聲，12日被依涉妨害公務等罪移送法辦。由於8日深夜才發生2名軍人在PUB與民眾鬥毆、作勢揮拳毆打警方，這已是花蓮3天來的第2起軍人因涉防害公務遭移送的事件。

▲花蓮1名簡姓軍人交通違規遭警攔查後因情緒失控，對員警嗆聲，遭移送法辦。（圖／畫面翻攝）

21歲的簡男任職於陸軍花東防衛指揮部，11日晚上與妻子吵架，一言不合下負氣騎機車離開，沿路上先是在中山路與民生路口，未依規定兩段式左轉，隨後在民生路、民禮路口直接闖紅燈，莽撞行徑恰巧被正在執行情務的員警盯上。員警急上前追捕，最後在營區前的新興路上將違規的簡男攔下，簡男被逮後情緒不滿，還對警方大爆粗口，隨後便被帶回派出所偵訊。

花防部表示，簡姓軍人平時在部隊表現良好，目前已服役半年，近期剛下基地集訓，此次返家因與妻子吵架不愉快，騎車返回部隊時，不小心犯了交通違規，被警攔下後，情緒一時控管不佳，才會與值勤員警大小聲。據了解，他事後深感懊悔並已向該名員警致歉，花防部後續將秉持著「刑懲併行」原則，除持續配合檢警調查外，也檢討適合的懲處。

▲花蓮1名簡姓軍人交通違規遭警攔查後因情緒失控，對員警嗆聲，遭移送法辦。（圖／畫面翻攝）

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