東55縣道改善獲公路局前瞻計畫經費　提供鄉親安全的路





▲饒慶鈴前往卑南鄉和平路45號前視察。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

連結縱谷與台東南迴重要道路的卑南鄉和平路(東55鄉道)，由於使用率高及人手孔高低不平，道路路基呈現不均勻沉陷，已造成行車之危險，縣長饒慶鈴日前特別前往視察，並表示：目前向公路局爭取前瞻計畫後經核定2,200萬辦理卑南鄉東55及東37鄉道路工程排水改善工程，希望提供縣民及旅人平整安全的道路。

饒慶鈴前往卑南鄉和平路45號前視察，並聽取相關改善的說明，縣府土木科長楊志隆指出，卑南鄉和平路(東55鄉道)自95年向公路總局提報生活圈辦理太平橋-利嘉路段間之道路拓寬為四線道並於2018年完工，後續公路局將太平橋-太平路段改納為台9乙省道管理維護，故太平路至利嘉路段仍為鄉道，該路段係為縱谷與南迴之重要路段，平日車輛使用率頻繁及人手孔高低不平致道路顛頗不平整。

經縣府實地勘查後發現，當時辦理道路拓寬工程時其和平路45號前因故該段水溝未配合道路拓寬辦理排水改善，該段水溝阻塞及惡臭並已影響道路路基且有不均勻沉陷，目前已造成行車之危險，為改善該段道路經向交通部公路總局爭取前瞻計畫後經核定2,200萬辦理。屆時將提供鄉親更安全平整的道路行駛。

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