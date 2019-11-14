每年出國3次以上投保太麻煩！產險業推「年繳旅平專案」繳費一次保障一整年

▲民眾出國旅行前，可以考慮購買適合自己的旅遊平安險，提高旅行的保障。（圖／pixabay，示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

民眾出國前都會考慮購買單次短期的旅遊平安險，有產險業者特別推出旅遊「不間斷」保障專案，保單特色是，民眾只要繳交一次年費，就可以享有一整年的旅平險保障，內容包括旅遊意外醫療以及海外旅行不便等，適合給出差頻繁的商務人士或經常旅遊需要省荷包的背包客。

隸屬法國巴黎銀行集團的法國巴黎保險表示，法國巴黎產險推出「平安遨遊」保障專案提供給出差頻繁的商務人士、或經常旅遊需要省錢的民眾，透過此保單就能享有一整年不間斷的保障，解決每次出國都要投保的麻煩或忘記購買保障可能發生的遺憾。

旅遊保障專案內容是，不論國內、國外出差或旅行時發生的意外事故，身故或失能、傷害醫療等都在保障範圍內，並提供給時常出差旅行的民眾更方便的投保體驗，省去每趟旅行前的投保程序，也對於經常出國旅行的背包客而言，若購買專案，每年出國3次以上，就會比每次出國都購買短期保障的旅平險來得划算。

▲如果擔心行李在旅行時遺失，海外旅遊不便險可以讓民眾獲得保障。（圖／pixabay，示意圖）

法國巴黎保險表示，投保年齡為20歲至60歲之間；最高續保年齡為75歲。該專案的醫療保障是，傷害醫療「日額型」與「實支實付型」也可以同時給付，且傷害醫療「實支實付型」可採副本收據理賠；而特定意外保障範圍也較廣，常見的意外傷害事故如地震、颱風、水災、土石流、瓦斯氣爆、因出入或搭乘電梯期間等共計12項，都能獲得身故或失能的保障。

另外像海外緊急救援服務，法國巴黎保險也提供全球的法律協助、24小時醫療諮詢、醫療費用代墊、中國大陸地區醫院住院免保證金等服務項目；海外旅遊不便也有相關保障內容，依實際服務合約內容為準。

以一般意外保額200萬元為例，年繳保費3200元，每天只要8.8元。一般意外包括身故保險金200萬元、失能保險金10萬至200萬元；大眾交通意外身故保險金600萬元、失能保險金30萬至600萬元；特定意外如颱風、地震、瓦斯氣爆、火災、水災、土石流、海外旅行期間、因出入或搭乘電梯期間等身故保險金200萬元、失能保險金10萬至200萬元。

而在醫療方面，日額型一般病房為1000元/日、加護病房或燒燙傷病房1000元/日；實支實付型傷害醫療保險金3萬元/每次、住院慰問保險金2000元/每次、意外門診手術500元/日；食物中毒慰問金2000元/次；重大燒燙傷保險金（一般身故保額x25%=50萬元）等。