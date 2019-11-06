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搶劫集集銀樓案外案　他原只是陪出遊…一念之間「分紅」變強盜共犯

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▲集集老街某家銀樓遭搶案，南投地檢署6日偵結將3名嫌犯提起公訴。（圖／南投地檢署／記者白珈陽攝）

▲集集鎮老街銀樓遭搶案，南投地檢署6日偵結將3名嫌犯提起公訴。（圖／南投地檢署／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

南投集集鎮老街9月15日發生一起銀樓搶案，經檢偵辦，發現擔任駕駛的謝男竟原是案外人，謝以為是跟許、陳2嫌外出遊玩，不過，得知許、陳涉嫌搶銀樓後，非但沒有叫他們規勸投案，還與2嫌分得贓款1萬1000元，目前仍在逃，檢方也因此將他列為被告，6日偵結，將陳等3人依強盜罪嫌提起公訴。

9月15日，許、陳2嫌在中秋連假，於集集鎮古街向某銀樓誆稱要買金飾，待銀樓老闆將3兩重（約20多萬元）的金飾放上桌後，許嫌趁機搶走逃出門外，由謝男開車接應2人，經過10天，警循線將許、陳於台中逮捕，當時2人已將變賣得手的贓款花到只剩1000多元。

在檢偵辦過程中，發現謝男原本是以為要跟許、陳2人外出遊玩，接到2人後才知道，他們涉嫌搶銀樓，卻又與他們分得1萬1000元的贓款，被檢列為被告，目前仍在逃。

起訴書指出，許姓主嫌因缺錢花用，遂與陳男共謀前往集集老街搶銀樓，順利得手項鍊、手鍊、耳環、戒指等物品，有3兩重（約20多萬元），甚至造成銀樓夫婦受傷，更是罪加一等，6日檢方偵結，除將3嫌提起公訴，也請庭上從重量刑，以資懲戒。

依刑法規定，意圖為自己或第3人不法之所有，以強暴、脅迫、藥劑或他法，致使不能抗拒而取他人之物或使其交付者，仍為強盜罪，可處5年以上有期徒刑；謝男原是與朋友出門遊玩，卻一時利益薰心，分得萬餘元贓款，因此遭檢列為被告，可說是得不償失。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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