小黑狗受困火場「脖子栓鍊」逃不出　勇警一把解開抱逃30公尺

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區建安里一家鐵皮工廠15日上午發生火警，建安派出所員警獲報後趕往火場管制人員進出，員警發現工廠大門前鐵鍊栓著小黑狗，不斷掙扎欲逃離火場，員警立即解開鐵鍊救出小黑狗，過程剛好被網友拍攝上傳至臉書，短短數小時已有逾300位網友按讚，火警被消防人員迅速撲滅，沒有釀成人員受傷，倖存小黑狗向警員猛搖尾巴彷彿在感恩。

▲桃園市平鎮區建安里一家工廠15日上午發生火警，小黑狗被鐵鍊綁在工廠前。（圖／翻攝自爆料公社臉書粉絲專頁）

▲桃園市平鎮區一家工廠發生火警，員警緊急救出小黑狗。（圖／翻攝自爆料公社臉書粉絲專頁）

據平鎮警分局建安派出所副所長洪福麟指出，警員邱俊智、高緯紘接獲勤務中心通報後趕往建安里一家鐵皮工廠，當時因消防隊尚未抵達，為避免周邊民眾圍觀誤闖釀成危險，員警立即管制現場，淨空道路以利消防車進入火場。

▲桃園市平鎮區鐵工廠發生火警，員警及時救出受困小黑狗。（圖／翻攝自爆料公社臉書粉絲專頁）

員警聽到有狗哀嚎聲音，員警發現工廠大門前栓著一條小黑狗，高員見狀不顧自身安危衝上前去解開小狗鎖鏈，抱著小黑狗迅速帶到距離火場30公尺遠鄰家安全處，消防隊到場後立即灌救，短短半小時內就撲滅火勢，清理火場後未發現有人員傷亡。

▲桃園市平鎮區鐵工廠發生火警，員警將小黑狗放置安全處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

小黑狗脫困後，對著2名員警興奮地猛搖尾巴，不斷撲上員警身體彷彿在感恩！網友將這段影片上傳爆料公社臉書粉絲專頁後，網友紛紛留言：「謝謝善良的警察先生、感恩警察幫忙狗狗、長官辛苦了，謝謝救狗狗、謝謝暖警」。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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