櫻花妹產後被媽笑「腫」　2個月後剷肉成功...網：同一個人？

▲ 「puronmy」產後70日瘦身成功，與產後5天的模樣相比，落差超驚人。（圖／翻攝自「puronmy」推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

女性在懷孕的過程中，身材可能會隨著體內胎兒的重量增加而變得有些福態，因此生產後都希望能盡快找回「從前的自己」。一名日本媽媽最近順利瘦下來後，就在推特上放上自己產後5天與產後70天的對比照，只見才短短的2個多月，她的體態就有了驚人差異，讓網友們全都直呼「到底怎麼瘦的？根本像是變了個人。」

日本網友「puronmy」前陣子在Twitter上發文，並附上自己分別是在產後5天與產後70天所拍的的2張照片。她提到，「剛生完寶寶的我看起來太胖了，就連我媽都笑我，說我跟之前比較起來像是完全不同的人。」因為不想再被人笑「腫」，於是她努力開始產後瘦身。

從2張照片中可以看出，生產5天後的「puronmy」身穿有些寬鬆的黃色孕婦裝，雙頰還有露在外面的手臂看起來都肉肉的、肚子還沒完全消下去，整個人有看起來有些豐腴；不過產後70天的她，不但瘦成了瓜子臉，五官也更加集中、立體，本來的小眼睛更是變成了一雙靈動有神的電眼，整個人身型看起來簡直縮小了一圈，也年輕、有活力了許多。

「puronmy」超成功的產後瘦身成果，不到5天就吸引了9萬人按讚、1萬人的分享，網友們紛紛在底下留言「好厲害，現在的你看起來只有原本的一半」，「整個輪廓都便的不一樣了耶！」，「、這70天妳到底做了什麼，為什麼我都生產完987日，也還是一樣胖啊」、「太厲害！但我喜歡你產後5天那個燦爛笑容」、「太崇拜你了！請告訴我你瘦下來的秘訣」。

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