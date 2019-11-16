慶祝52屆自來水節　表彰資深績優人員

▲第52屆自來水節慶祝大會在台南成功大學舉行，會中表彰資深及績優人員，水公司魏明谷董事長參訪室內及户外廠商展覽區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第52屆自來水節慶祝大會11月15日在台南成功大學舉行，來自日本、韓國及新加坡等國，以及國內自來水產官學界齊聚一堂，回顧自來水歷年來重大建設事蹟、並表彰年滿20年至50年以上資深從業人員，以及對自來水有重大貢獻及相關會刊論文獎作者。

慶祝大會在會場內外設有水資源相關廠商展覽區，讓與會人員對自來水產業有更深入的瞭解，水公司魏明谷董事長親自參訪室內及户外廠商展覽區。

慶祝大會由自來水協會理事長郭俊銘主持，並邀請行政院政務委員龔明鑫、自來水公司董事長魏明谷、經濟部水利署署長賴建信、台南市經發局副局長蕭富仁，以及自來水界相關貴賓參與此盛會。大會開場由熱鬧的舞龍舞獅及東方藝術舞蹈團拉開序幕，並朗讀蔡總統賀電，會中並由龔政務委員以「人工智慧產業發展趨勢」為主題，進行精闢的專題演講。

籌備委員會指出，自來水節為每年的11月17日，主要是為紀念民國55年11月17日自來水法由總統頒布施行，自來水協會每年會在自來水節前後，在各地輪流舉辦慶祝活動，邀請全國會員團聚。