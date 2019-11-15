2年前酒後罵警遭判刑　醉婦「舊地重遊」再吐口水遭壓制上銬

▲醉婦派出所辱警又吐口水，當場遭壓制上銬。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

記者李忠憲／台中報導

喝酒誤事！陳姓婦人2年前酒後跑到派出所內用一連串三字經罵警察，遭法院判拘55日定讞，今年9月某晚酒後，竟又跑到同一間派出所咆哮罵警察「東區流氓」、「你老母去澄清醫院報應阿」，還朝警吐2次口水，遭上銬逮捕。台中地檢署15日偵結，依妨害公務罪嫌將她起訴。

起訴書指出，有多次竊盜前科的56歲陳姓婦人，9月17日晚間酒後跑到第三警分局東區分駐所，一進門就咆哮員警。林姓巡佐見狀上前勸阻安撫她，但她卻變本加厲，辱罵林員說「你老母去澄清醫院，報應啊」、「不要臉的東西，呸」，吐口水後再罵「你東區流氓」、「你是兄弟喔」、「不要臉」，又繼續朝員警吐口水。

員警見狀，立刻大呼「你已涉嫌妨害公務！」，「上銬」一聲令下，多名員警在派出所前將她壓制上手銬，陳婦還搞不清楚狀況，警詢後即遭依法送辦。

陳婦到了台中地檢署時酒也醒了，趕緊向檢察官認錯，深感後悔。檢察官認為，陳婦2年前才在同一分駐所酒後辱罵員警，遭法院判拘役55日定讞，竟然又犯下相同錯誤，5年內再犯已構成累犯，依妨害公務罪嫌起訴，並建請法院加重其刑。

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