網路認識自稱平面模特兒女生　約吃飯要先買戲點數卡否則斷手腳

▲屏東市陳姓市民遇到詐騙集團，約見面要購買1萬元點數卡做保證金，屏東警分局崇蘭派出所警員楊欣芸拆穿是騙局 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市陳姓市民，在網路平台認識一名自稱擔任平面模特兒工作的何姓女子，向對方表示動了真感情，相約見面吃飯；隨後卻接到黑道男子的電話，要他到超商購買遊戲點數新台幣1萬元做為保證金，否則斷其手腳，對其家人不利，嚇得報警，警方拆穿是詐騙手法，讓他鬆了一口氣，向警方致謝。

屏東警分局崇蘭派出所警員楊欣芸日前接獲一名年約20歲陳姓男子到派出所報案稱，接到自稱是黑道人士來電，要對他斷手斷腳及其家人不利，所以要求陳男購買遊戲點數交付，作為保證金，讓他感到很害怕，趕緊向警方求助。楊員一聽，直接判斷陳男遇到詐騙集團，要他不必緊張。

陳男表示，先前在網路交友平台認識了一名自稱何姓女子，她從事平面模特兒工作，也與她相互加LINE為好友聊天且感覺動真情，相約見面吃飯，對方卻傳訊息說見面需付保證金，請他到超商購買遊戲點數新台幣1萬元，隨後接到自稱黑道男子恐嚇斷他手腳的電話，讓他很害怕。



屏東警分局表示，類似以假援交手法行騙，通常以身材火辣女孩照片主動加民眾為好友，藉由聊天取得被害人信任，再誘騙購買遊戲點數交付，另外當被害人懷疑有詐想認賠殺出時，詐騙集團則派出「黑道大哥」接手恐嚇，威脅支付補償金，否則要到被害人住家或公司鬧事，被害人擔心找援交曝光而身敗名裂，被迫持續買點數交付，致使被害人落入陷阱詐騙財物。