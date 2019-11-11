不賺錢就砍帳戶？YouTube服務條款添新規　有權刪除「無商業可行性」帳號

▲YouTube發布新版服務條款，將於12月10日生效。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

YouTuber若不夠「賺錢」，帳號有可能被砍掉嗎？稍早有外媒在YouTube發布的新服務條款中發現，YouTube在「帳戶停權及終止」章節上添增一條「由『服務』異動而由YouTube終止」的新條款。外媒推測，這可能意味著若YouTube認為無法從創作者身上賺錢，該公司將可刪除其帳號，並可能連帶影響創作者損失其Gmail、Google相簿及雲端等資料。

外媒MashableAsia報導，YouTube的新服務條款引起一些用戶及內容創作者的擔憂。YouTube在服務條款中添增一項名為「由『服務』異動而由YouTube終止」的新條款，內容寫道：「經自行斟酌後，如果YouTube認為提供「服務」給您不再具有商業可行性，則YouTube會終止您的存取權，或是您的Google帳戶對於部分或整體「服務」的存取權。」

▼YouTube在服務條款中添增一項名為「由『服務』異動而由YouTube終止」的新條款。（圖／截自YouTube服務條款）

雖然就條款內容來說，仍有許多解釋空間，但以最值觀的角度解釋即意味著：若YouTube不能從您身上賺錢，該公司可以刪除您的帳戶。

該條款預計在12月10日生效，YouTube也自上周開始陸續向用戶發送電子郵件，將更新後的條款內容寄送給各個使用者。而值得注意的是，其措辭涵蓋了所有擁有YouTube帳號的用戶，而非僅針對YouTuber。

不過報導也指出，這項條款也可被視為是YouTube主動提高自己的權限，以便用於刪除一些傳播仇恨言論或其他暴力言論的用戶及影片，如一些創建「白人至上主義」內容的帳號或頻道即可被視為「不再具有商業可行性」。但報導認為，在定義更新條款時，措辭應更加明確。

另外，這項條款內容也明確提及了「Google帳戶」。按照新條款的字面規定，YouTuber可能會因為在YouTube上「不再具有商業可行性」而使其Gmail、Google相簿及文件等內容連帶遭刪除。

目前此消息在國外論壇Reddit上引起熱烈討論，相關評論已超過3.2萬條，推特上關於YouTube的新服務條款也獲數千個轉發。

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