　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

不賺錢就砍帳戶？YouTube服務條款添新規　有權刪除「無商業可行性」帳號

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Google被控違法收集兒童數據資料，對此Google同意支付1.7億美元和解。（圖／路透）

▲YouTube發布新版服務條款，將於12月10日生效。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

YouTuber若不夠「賺錢」，帳號有可能被砍掉嗎？稍早有外媒在YouTube發布的新服務條款中發現，YouTube在「帳戶停權及終止」章節上添增一條「由『服務』異動而由YouTube終止」的新條款。外媒推測，這可能意味著若YouTube認為無法從創作者身上賺錢，該公司將可刪除其帳號，並可能連帶影響創作者損失其Gmail、Google相簿及雲端等資料。

外媒MashableAsia報導，YouTube的新服務條款引起一些用戶及內容創作者的擔憂。YouTube在服務條款中添增一項名為「由『服務』異動而由YouTube終止」的新條款，內容寫道：「經自行斟酌後，如果YouTube認為提供「服務」給您不再具有商業可行性，則YouTube會終止您的存取權，或是您的Google帳戶對於部分或整體「服務」的存取權。」

▼YouTube在服務條款中添增一項名為「由『服務』異動而由YouTube終止」的新條款。（圖／截自YouTube服務條款）

▲▼YouTube服務條款添新規　有權刪除「無商業可行性」帳號。（圖／截自YouTube服務條款）

雖然就條款內容來說，仍有許多解釋空間，但以最值觀的角度解釋即意味著：若YouTube不能從您身上賺錢，該公司可以刪除您的帳戶。

該條款預計在12月10日生效，YouTube也自上周開始陸續向用戶發送電子郵件，將更新後的條款內容寄送給各個使用者。而值得注意的是，其措辭涵蓋了所有擁有YouTube帳號的用戶，而非僅針對YouTuber。

不過報導也指出，這項條款也可被視為是YouTube主動提高自己的權限，以便用於刪除一些傳播仇恨言論或其他暴力言論的用戶及影片，如一些創建「白人至上主義」內容的帳號或頻道即可被視為「不再具有商業可行性」。但報導認為，在定義更新條款時，措辭應更加明確。

另外，這項條款內容也明確提及了「Google帳戶」。按照新條款的字面規定，YouTuber可能會因為在YouTube上「不再具有商業可行性」而使其Gmail、Google相簿及文件等內容連帶遭刪除。

目前此消息在國外論壇Reddit上引起熱烈討論，相關評論已超過3.2萬條，推特上關於YouTube的新服務條款也獲數千個轉發。

其他人也看了這些...

ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～

ET快訊
米砂折磨3天…經紀人曝「糟糕身心狀況」　閨蜜開戰：要逼死多少
影／與示威者理論！綠衣男突遭淋「易燃液體」…下秒燒成火人
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

不賺錢就砍帳戶？YouTube服務條款添新規　有權刪除「無商業可行性」帳號

微軟 CEO 納德拉：市值是不能拿來衡量成功的海市蜃樓　開始自命不凡就偏離成功的道路

外媒評選2019最佳手機排行　2年前的舊機款意外榜上有名

網購剁手族注意　資安廠教你三招防詐、防盜刷

美國Apple Store員工涉嫌竊取女客戶私密照　蘋果開除...警方展開調查

下一世代Apple Watch可能把天線內嵌入錶帶！改善無線通信功能　Touch ID也傳納入

Apple Card遭轟性別歧視！丈夫信用額度比太太高20倍　美國紐約州要調查

雙11主戰場今報到　五大電信優惠都在這

「雙11免費送LINE Point」大地雷！登入帳密就慘了…馬上被盜帳號全洩密

Google Pixel 4實拍：日拍能力大幅提升、夜拍實力仍驚人

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

傑哥不要！明星海龜製造假車禍　 摸到秒噴30萬...潛水客抱胸自保

違停遭勸離！心虛拒盤查開車逃　毒蟲踩油門撞員警怒嗆：開槍啊

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

調皮汪幫「開箱」姐心愛眼影盤 她崩潰吼：白癡哦這很難買欸QQ

主子修指甲被套「防毒面具」超無奈　反抗無效...歪頭開掌：都給你剪啦

不賺錢就砍帳戶？YouTube服務條款添新規　有權刪除「無商業可行性」帳號

微軟 CEO 納德拉：市值是不能拿來衡量成功的海市蜃樓　開始自命不凡就偏離成功的道路

外媒評選2019最佳手機排行　2年前的舊機款意外榜上有名

網購剁手族注意　資安廠教你三招防詐、防盜刷

美國Apple Store員工涉嫌竊取女客戶私密照　蘋果開除...警方展開調查

下一世代Apple Watch可能把天線內嵌入錶帶！改善無線通信功能　Touch ID也傳納入

Apple Card遭轟性別歧視！丈夫信用額度比太太高20倍　美國紐約州要調查

雙11主戰場今報到　五大電信優惠都在這

「雙11免費送LINE Point」大地雷！登入帳密就慘了…馬上被盜帳號全洩密

Google Pixel 4實拍：日拍能力大幅提升、夜拍實力仍驚人

王欣儀：國小設施汰換空窗「學童2年無遊具玩」　柯文哲：明年完成9成5

12強／得點圈有人、長打火力雙熄火　中華輸球二大主因

曾是校園風雲人物　女星返校開唱驚遇「厲鬼」嚇到叫媽媽

馬如龍入夢小女兒叮嚀：好好照顧媽媽！沛小嵐吃醋看照片罵尪

微雷／看著《苦力》，想起了等著家族歡聚一堂的記憶

白宮核心圈拉攏「反川普救國家」　美前駐聯大使新書點名2高官

Gail還在唱...吳霏直接打斷「謝謝！」尷尬吐舌　全場喊：Kill him

「正妹法官」穿法袍爆紅！超仙顏值引暴動...網：我願意接受審判

替母討公道！弟把姊打到全身傷險斷鼻樑　還辯：我是正當防衛

英國會改選前夕！臉書、推特備戰假消息　專家憂選民仍「被自己的政客騙」

3C家電熱門新聞

免費LINE Point登入帳密…馬上被盜

2019最佳手機排行　2年前的舊機款意外榜上有名

雙11五大電信優惠都在這

五大電信迎戰雙11　資費好禮懶人包

Apple Mail加密郵件「從未加密過」

Google Maps新功能！4步驟「GM箭頭」帶你走

Google Pixel 4實拍

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

蘋果經銷商iPhone直降1,111元

美國Apple Store員工涉嫌竊取女客戶私密照　蘋果開除...警方調查

印度發明「可食用」澱粉塑膠袋

下一世代Apple Watch可能把天線內嵌入錶帶！　Touch ID也傳納入

Lenovo雙11推全館一元加購好禮

全球大缺貨！AirPods Pro 發貨時間延長2至3周　台灣開賣日還要再等

更多熱門

相關新聞

李正皓：館長訂閱數超越韓粉十大YouTuber

李正皓：館長訂閱數超越韓粉十大YouTuber

國民黨總統參選人韓國瑜在去年贏得高雄市長時，網路「空軍」是讓他勝選的重要關鍵，但是草協聯盟發喜人李正皓卻分析韓國瑜陣營對於網路側翼的操作完全失敗，現在韓國瑜的網路族群質跟量都大輸，十大韓粉YouTuber的加起來的訂閱數還贏不過一個館長。

7句話勸告「不要去台灣」　網友感動到哭

7句話勸告「不要去台灣」　網友感動到哭

蕾拉揭網紅年收「6000萬」！　連Joeman都傻眼

蕾拉揭網紅年收「6000萬」！　連Joeman都傻眼

印度網紅「阿公廚房」Reddy爺爺過世

印度網紅「阿公廚房」Reddy爺爺過世

年產值破千億　4種人靠直播發財

年產值破千億　4種人靠直播發財

關鍵字：

YoutubeYouTuber服務條款

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

米砂宣布退出網紅界！哭訴：除了死掉不知道該怎麼辦

國中師畸戀13歲女　狂砍22刀殺全家

米砂認「為孫安佐墮胎」！狄鶯無奈回應

女婿「床上激戰」岳母　女兒淡定錄影！

男嬰喝母乳狂吐！竟是小腸扭轉900度　

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

台北男陽台抽菸　隔壁孕婦氣炸求償10萬

買20年儲蓄險「多賺3萬7」！他剛繳5個月：很想解約

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

長灘島蜜月5天！豬隊友「全程黏手機」

李佳芬引《民法》轟教育　一翻法典糗了

進門就上鎖　女外送員巧回才脫身

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」

更多

最夯影音

更多
不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》
15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面