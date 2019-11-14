校園成戰場　澳門高教局呼籲在港學生「提高警惕注意安全」

▲香港12日中大如同戰場。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

香港社會衝突延燒至校園，澳門當局13日指出，對相關事件「高度關注」，已向在港就讀的澳門學生發送電郵，提醒學生「提高警惕，注意安全」，高等教育局與多位就讀於香港高等院校的澳門學生代表建立了緊急聯絡小組，以便掌握澳門學生的實際情況。

根據澳門高教局網站，鑑於近期香港校園出現暴力事件，呼籲在港澳門學生與澳門旅遊危機處理辦公室、全港大學澳門學生聯會保持密切聯絡。

高教局呼籲，在港就讀的澳門學生應注意人身安全，「盡量留在安全的地方，遠離暴力事件」，遵循大學的停課安排或其他特別應對措施。

▲香港12日中大如同戰場。（圖／路透）

香港民眾11日舉行「3霸」活動，引發的警民衝突延燒至香港中文大學校園，中大13日宣佈，鑒於蔓延全港的社會運動持續升溫，公共交通服務受到嚴重影響，校園多處地方及設施遭受嚴重損毀，因此第一學期課程即時結束。

至於台灣方面，陸委會表示，政府目前已緊急成立專案小組，駐港辦事處亦依香港中文大學台灣學生會需求，協助安排學生搭機返台，現時在港台灣學生約1,021人，預計最近二日返台人數超過280人。

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