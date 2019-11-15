藝趣銅工愛在更生　台北車站受刑人銅雕作品展「壯志垂延、起飛」

▲更生保護會台北與士林分會在台北車站舉辦受刑人創作銅雕展。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

更生保護會台北和士林分會15日在台北車站舉辦，第74屆更保節慶祝大會，除了表揚對受刑人重入社會更生有功人士與團體外，現場展出多件受刑人在獄中，一槌一槌敲打出的銅雕藝術，包括「壯志垂延」、「起飛」等作品都充滿了犯罪入獄後對重生的期待。

這次更保台北分會在台北車站舉辦為期3天的展覽，展出包括由國寶級銅雕大師吳宗霖創作的「北檢之秤」，還有受刑人創作的「壯志垂延」，用1株歪垂的植物努力向上延伸開花，引喻一生立志，至老依然不變，延伸他處受益他方，也能花開結果；「起飛」則是以樹葉不凋不謝，象徵重生起步的意象。

▲4名受刑人共同創作的「壯志垂延」引喻一生立志終能開花結果。（圖／記者劉昌松攝）

吳宗霖從2017年起，經更保台北分會介紹，進入台北監獄開辦銅雕創作課程，面對面指導受刑人雕塑金屬，吳說看著受刑人2個或3個合力製作1件作品，認真敲打的畫面，讓人印象深刻。

力推北監開辦銅雕課的台北地檢署檢察長邢泰釗表示，除了希望延續傳統技藝外，也可以讓更生人鍛鍊金屬的過程，重塑自己的心智，透過一槌一槌的敲打，讓這些鐵塊形成有靈魂有含藝的創作品。

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