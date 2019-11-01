鐵路便當節人潮擠爆北車！　限定4天「35款特色便當」吃一波

▲一早排隊人龍擠爆北車。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

台北車站1樓大廳舉辦「2019第5屆鐵路便當節」，從11月1日至11月4日為期4天，邀請5國27家鐵道相關業者參展，現場展現來自國內外超過35款以上的特色便當，開賣5分鐘就有限定便當賣完。除了美味可口的便當外，本次還有兩大亮點，包含復刻藍皮與里山列車作為鐵路餐廳，帶民眾深入台灣鐵路故事。

台鐵局主辦第5屆的鐵路便當節，首度選在主場台北車站，一早民眾擠爆會場，每個攤販前排隊人龍彎了好幾個彎，才10時左右就有多款便當貼出售罄公告，開幕當天成功引進購買人潮。本次活動主題以「移動的美好」為主軸，除了美味、可口的各國特色便當之外，更將呈現各地的鐵道文化、觀光旅遊、文創商品、風土民情，原汁原味地和民眾共同分享，絕對讓參訪者能夠大飽口福，大呼過癮。

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▲▼多款特色便當等你來吃。

開幕記者會特別邀請到2017年台北世大運知名歌手王祥如高唱全新改編鐵路便當節的專屬主題曲，搭配來自各國的便當秀，一次呈現精彩、多元的鐵道文化。為期4天的鐵路便當節，除了現場將展現來自國內外超過35款以上的特色便當外，會場精心復刻早期的鐵路餐廳，並以藍皮與里山列車兩大亮點，帶領著民眾一銅深入了解台灣鐵路故事。

此外，喜愛鐵道旅遊的民眾千萬不能錯過本次首度推出的藍皮一日券及多項鐵道旅遊行程，搭配現場台鐵夢工場推出多款經典的限定商品。台鐵誠摯邀請大家11月1日至11月4日相約到台北車站大廳參觀「2019第5屆鐵路便當節」，一起感受鐵道移動的美好。

▲▼台鐵特色便當與復刻版蘇打冰淇淋汽水。

台鐵局局長張政源致詞時表示，今年主軸以傳統、創新、國際化為主，特別邀請世界各國的鐵道業者參與，非常感謝日本12家鐵道業者參與，觀光局局長周永輝擔任台鐵局長任內推動鐵路便當節，讓台鐵除了本業，未來也要發展鐵道觀光，把過去50、60年代鐵路餐廳復刻出來，希望能夠把鐵路餐廳懷舊餐廳，帶給民眾美好的體驗。

台鐵12款經典、創新便當如下：

車勤部七堵餐務室：宜蘭櫻桃鴨風味便當、原鄉三拼便當、原菇素食便當

高雄鐵路便當：紅藜蒲燒鯛便當、香烤雞腿排便當

台北鐵路便當：日式鱻烤鮭魚便當、五穀素鰻魚便當、迷迭香雞腿排便當

車勤部花蓮餐務室：洄瀾馬告雞排便當、花東特蔬便當

台中鐵路餐廳：普羅旺斯羅勒烤雞腿排便當、彩虹莊園便當

▲▼里山與藍皮列車作為餐廳，讓旅客吃便當更有滋味。

這次便當節除台鐵5個餐廳參與外，更邀請到日本、斯里蘭卡、法國、瑞士與國內外16家鐵路代表共25家業者共襄盛舉，並推出限定製作，由設計師林正達設計的4款限量票卡，以及台鐵與泰山茶之初首度跨界合作的「台鐵✕泰山茶之初限定藍皮包裝烏龍茶」。

台鐵表示，藍皮包裝烏龍茶除將顏色復刻至最相近台鐵局造漆廠時期的藍皮色外，也將時代的印記轉刻在瓶身上，希望在品嚐台鐵便當同時，喝一口好茶，回味每一次搭乘台鐵列車移動的美好。現場消費滿3000元，還有機會獲得手翻倒茶復刻版及木製杯墊，每日限量30組。

▲▼多款特色便當等你來吃。

▲▼多款特色便當等你來吃。

▼多款特色便當等你來吃。

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