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設立國小爭取了9年…將教育放心上！高市議員童燕珍：堅持一定會成功

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▲▼ 童燕珍專訪 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市議員童燕珍。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

爭取一間國小設立，需要花多久時間呢？高雄市議員童燕珍說她努力了9年，從中央到地方四處奔波，就為了給孩子最好的教育，童燕珍說，教育沒有分色彩，也沒有分黨派，當了議員有了更多資源，就是想給下一代更好的。

「走入政壇是一個意外，也不是我的目標，可是很意外的就進了，但是走入政壇後我自己有一個想法，就是還是要從教育部分著手所以我覺得當議員有什麼好處，就是有較多的資源，可以來幫助更多的人，政策及想法可以把它表達出來，甚至能夠去實現」童燕珍當了五屆議員，對於一路走來心路歷程她侃侃而談，但其實她還沒投入政壇前，是擔任了將近25年的幼稚園園長。

▲▼ 童燕珍專訪 。（圖／記者洪正達攝）

高雄市議員童燕珍。（圖／記者洪正達攝）

對於角色轉換，還一連當了五屆議員，童燕珍說「很多人問我說這五屆是怎麼選的，童燕珍既不買票，也不做一些其他違法的事情，是怎麼選的呢？」面對周遭的人不時提出的疑問，她笑著說「我一直有個觀念，要誠心誠意的為選民服務，當你有擁有資源時，就應該好好的為老百姓做一些事情，所以我一直把服務當成是我最重要的工作，而且每一項服務我都會非常的到位，只要是選民找上我的，我都會全力以赴，在這將近二十年的民意代表生涯當中，我一直沒有忘記我的初衷，我在議會裡頭也沒有離開過教育小組」。

▲高雄市議員童燕珍 。（圖／高雄市議員童燕珍提供）

▲高雄市議員童燕珍送書給小朋友。（圖／高雄市議員童燕珍提供）

談到高雄的教育及文化，童燕珍顯得重視，她提到「我知道高雄一向都被人家形容是文化沙漠，一直沒有很好的藝術文化的環境，甚至設備、展演場所都是我們高雄市缺乏的，如果一個城市，如果沒有文化，沒有藝術，就是一個沒有沒有靈魂的城市，我還會抽空去給孩子講故事，為了培養孩子閱讀，我進入社區跟孩子說故事，但其實要到社區大樓講故事不是一件容易的事，因為大家都有黨派的色彩，會質疑『我這個大樓有藍有綠，為什麼可以讓你來講故事呢？』可是我克服了這一點，鼓勵閱讀沒有所謂的政黨的色彩，就是鼓勵孩子閱讀，逐漸的很多社區媽媽們都接受了我，到現在演講了400多場了」，講到這裡，。

「我就是堅持在文化、藝術、教育這個區塊」說起文化教育，童燕珍提到，她每一年都自辦演唱會，演唱會還自己親自上台唱歌，賣票做慈善，所得一共捐了4百多萬出去，譬如說捐給高市府社會局，幫助沒錢繳學費的偏鄉孩子、或是偏鄉志工資源不足的地方，她相當驕傲地說「這些都是我唱來的」。

▲高雄市議員童燕珍 。（圖／高雄市議員童燕珍提供）

▲高雄市議員童燕珍視察公園。（圖／高雄市議員童燕珍提供）

被問及難忘的選民服務，童燕珍立刻分享了一段長達9年的長期抗戰故事，當時童燕珍服務處設立在三民區河堤社區，但河堤社區有三萬多的人口，可是小朋友都要過民族路以東去上學，過馬路時常造成車禍發生，她想了想為什麼不蓋一所學校呢？童燕珍說「那時候剛好有一個營區有100多人在那上班，但有3公頃的土地，蓋一個學校只需要2公頃，加上營區是阻礙的一個城市的發展，但是我只是一個小小的民意代表，蓋學校要土地，土地要國防部願意給高雄市市政府，是真的是一個很難的一個任務」。

童燕珍提到自己花了9年時間，拜託過國防部長高華柱，中央立法委員張顯耀、李復興，以及歷任的4位高雄市長，雖然歷任市長(謝長廷、葉菊蘭、陳其邁、陳菊)是民進黨的，而童燕珍是國民黨的，雖然政黨不同，不過童燕珍不退縮，她說「我想教育沒有分色彩，也沒有分黨派，我告訴市長希望能夠促成，後來經過九年的時間，歷經很多的艱難，現在那塊營區換成學校，旁邊圖書館也蓋好了，這是我從政我覺得最值得我回憶而且最艱難的一個任務，但是我終於相信，只要堅持一定會成功」。

雖工作忙碌，但對平時的娛樂也有自己的「堅持」，童燕珍說「我很喜歡唱歌，也喜歡運動，所以我長期都在跳有氧，我到現在還在堅持，因為運動真的是一種堅持，因為我覺得我們平常工作忙碌，壓力很大，那如果運動就會流汗就能紓解壓力、情緒，運動對我們來講非常的重要，我想如果沒有一個強健的身體，是沒有辦法為民服務的」，談起正做著自己做喜愛的事，童燕珍也用招牌微笑，告訴大家她有多樂在生活當中。

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