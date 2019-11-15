別畫鼻影！日男神手化妝「蓄鬍大叔→蘿莉少女」　網炸：真的心動

記者林瑩真／編譯

近年來男女打扮越來越多元，女生可以很帥氣，男生也可以穿上女裝扮偽娘。日本網紅「公主老大」（ひめにぃ）日前就PO出女裝教學影片，教導化妝品的使用方式，讓他從一個大叔變身為軟萌少女，相當神奇。

公主老大透露，其實17歲的他雖然有在化妝，但因為濃眉、蓄鬍，又帶著眼鏡，一直有著「大叔」的綽號，之後才想著在化妝上加把勁，學會使用變色片、底妝、眉筆、眼線、眼影、假睫毛等，逐漸完成一個完美的少女妝容。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

公主老大也說出幾項男生化妝成女裝時，需要注意的地方，像是可愛的下垂眉、自然的茶色放大片、用橘色腮紅遮住鬍鬚渣的地方，或是不要畫鼻影，免得突出男性本就明顯的鼻型等。

最後公主老大戴上淺咖啡色捲髮，配上一身黑的歌德蘿莉裝，宛如一個清純的少女，與先前的鬍子大叔相比，判若兩人。超強化妝術也引起網友驚呼「會不會太美」、「比女生還會化妝吧」、「說真的有點心動啊」、「等等，素顏都比我可愛」、「不就是一個可愛的女孩子用重低音在說話嗎」、「請不要愛上你？無法，已經愛上了」。

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