IG「再也看不到多少人按讚」　除了自己貼文…通通只剩「其他人說讚」！

▲IG按讚數已經看不到。（圖／翻攝自IG）

記者陳亭伃／綜合報導

社交網路在現代人生活中已成為不可或缺的精神糧食，從臉書到Instagram，貼文、影片、照片的受歡迎程度也漸漸影響到人的心情。Instagram5月份時就曾宣布，將逐漸開啟「隱藏讚數」的功能，最終將達到只有貼文所屬者才能看到讚數。日前韓國版Instagram出現改版後，引發網友熱烈討論，14日開始台灣網友也開始發現自己的IG只能看到「數千人」、「數萬人說讚」的狀態。

根據韓國D社報導，Instagram於5月15日宣布，韓國，美國，德國，印度和印尼的部分用戶將改版為看不到詳細的讚數，而只有「數千人」、「數萬人」說讚，只要的原因就是希望，發布貼文可以減輕使用者的精神負擔，對於自己的貼文可以更加有自信。

14日開始台灣的IG部分使用者也發現，在瀏覽其他貼文時，已經看不到詳細的按讚數，而只是簡單的顯示「千人」或是「萬人」，並且只有在自己的貼文內可以看到詳細的按讚數字。

新改版的IG出現後，也立刻引起網友關注，「這樣也好，不會再因為讚數而被影響決定或是自己的立場」、「這樣可以減低一些精神負擔吧！」、「常常會覺得別人按讚，自己卻沒有按讚，好像很奇怪，但現在就沒有這樣的問題」。

