花蓮84歲翁上山工作失聯！消防局放沖天炮搜救…7天後遺體下山了

記者柯振中、蕭可正／花蓮報導

花蓮瑞穗一名84歲的楊姓阿公上個月28日上山工作，隨後失蹤多日，讓家屬相當著急。經過7天的尋找，當地村民4日上午在一處山頭的溪底發現楊阿公的遺體，這件消息也讓家屬崩潰了。

▲瑞穗84歲翁上個月28日失聯，4日被找到了。（圖／記者蕭可正翻攝）



這起失蹤事件發生在28日上午，楊姓阿公一早上山工作後，就與家人失去聯繫。由於阿公從來沒在山上過夜，家屬等到晚上，感到十分擔憂，因此決定報案，同時召集村民協尋。

▼花蓮84歲老翁上山後失聯，救難人員放沖天炮找尋。（圖／記者蕭可正翻攝）



瑞穗消防隊分隊長楊緯立當時說明，家屬報案時間已是深夜，搜救行動與家屬協調後，從29日上午7點30展開，共出動5名警消、包含家屬在內20到30位村民進行搜救。

搜救行動過了25分鐘，搜救人員尋獲楊姓阿公上山使用的車輛，隨後以此為中心點，每隔3分鐘施放1支沖天炮，希望讓阿公知道「有人在找他」，但仍沒有找到阿公的蹤影。

▼搜救人員找到阿公上山時駕駛的車輛。（圖／記者蕭可正翻攝）



搜救行動經過7天，有村名4日上午在打落馬溪的山溝溪床發現阿公的遺體，該山頭距離阿公停放車輛的位置相當遠，間隔了一個山頭。

瑞穗消防局指出，本次搜救任務中，共出動警消34人次、義消7人次、台灣省山難搜救協會11人次、花蓮緊急救難協會2人次及協尋村民135人次，目前仍不確定楊阿公的具體死因，後續會交由檢警處理、相驗。

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